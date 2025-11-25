خبرگزاری کار ایران
آغاز فروش فوق‌العاده یک محصول سایپا از امروز

فروش فوق‌العاده وانت پراید سایپا ۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) از ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، فروش فوق‌العاده وانت پراید سایپا ۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) از ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه ۴ آذرماه آغاز و صرفاً از طریق سایت فروش اینترنتی به نشانی saipa.iranecar.com و تا تکمیل ظرفیت انجام می‌شود.

در این طرح فروش، وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) با لاینر پاششی و بدون لاینر پاششی، ۹۰ روز پس از پذیرش به مشتریان تحویل خواهد شد.

گفتنی است محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام‌ها اعمال می‌شود و امکان صلح در قراردادها وجود ندارد.

