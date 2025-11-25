به گزارش ایلنا، فروش فوق‌العاده وانت پراید سایپا ۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) از ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه ۴ آذرماه آغاز و صرفاً از طریق سایت فروش اینترنتی به نشانی saipa.iranecar.com و تا تکمیل ظرفیت انجام می‌شود.

در این طرح فروش، وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) با لاینر پاششی و بدون لاینر پاششی، ۹۰ روز پس از پذیرش به مشتریان تحویل خواهد شد.

گفتنی است محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام‌ها اعمال می‌شود و امکان صلح در قراردادها وجود ندارد.