اختلال پیامرسان «بله» برطرف شد
پس از بروز اختلال در نسخههای تحتوب و دسکتاپ پیامرسان «بله»، تیم فنی این سکو از رفع کامل مشکل و بازگشت سرویسها به حالت عادی خبر داد.
به گزارش ایلنا، اختلال ایجادشده در اتصال و ارسال پیام در پیامرسان «بله» که از ساعتی پیش کاربران نسخههای تحتوب و دسکتاپ را بیشتر تحت تأثیر قرار داده بود، برطرف شد.
بر اساس اعلام تیم فنی بله، این اختلال که بهدلیل افزایش ترافیک ناشی از غیرحضوری شدن فعالیت مدارس و مراجعه گسترده کاربران بهوجود آمده بود، با انجام اقدامات فنی و افزایش ظرفیت سرویسها رفع شده است و هماکنون خدمات پیامرسانی این سکو در حالت عادی قرار دارد.