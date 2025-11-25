خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اختلال پیام‌رسان «بله» برطرف شد

اختلال پیام‌رسان «بله» برطرف شد
کد خبر : 1718734
لینک کوتاه کپی شد.

پس از بروز اختلال در نسخه‌های تحت‌وب و دسکتاپ پیام‌رسان «بله»، تیم فنی این سکو از رفع کامل مشکل و بازگشت سرویس‌ها به حالت عادی خبر داد.

به گزارش ایلنا، اختلال ایجادشده در اتصال و ارسال پیام در پیام‌رسان «بله» که از ساعتی پیش کاربران نسخه‌های تحت‌وب و دسکتاپ را بیشتر تحت تأثیر قرار داده بود، برطرف شد.

بر اساس اعلام تیم فنی بله، این اختلال که به‌دلیل افزایش ترافیک ناشی از غیرحضوری شدن فعالیت مدارس و مراجعه گسترده کاربران به‌وجود آمده بود، با انجام اقدامات فنی و افزایش ظرفیت سرویس‌ها رفع شده است و هم‌اکنون خدمات پیام‌رسانی این سکو در حالت عادی قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات