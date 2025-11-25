خبرگزاری کار ایران
جزئیات فروش خودروهای وارداتی از امروز+لینک ثبت نام

ثبت نام خودروهای وارداتی از امروز آغاز می‌شود و متقاضیان این خودروها از امروز تا چهارشنبه ۱۲ آذرماه می‌توانند پس از وکالتی کردن حساب، نسبت به ثبت‌نام در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، در این مرحله از فروش متقاضیان از امروز سه‌شنبه ۴ آذرماه تا چهارشنبه ۱۲ آذرماه می‌توانند پس از وکالتی کردن حساب، نسبت به ثبت‌نام در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اقدام کنند.

بلوکه کردن پول برای ثبت نام خودرو

البته متقاضیان باید از امروز سه‌شنبه ۴ آذرماه تا شنبه آذرماه در یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام "سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی" وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود نمایند.

لینک ثبت نام خودروهای وارداتی

متقاضیان خودروهای وارداتی پس از بلوکه کردن پول می توانند نسبت به ثبت‌نام در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir اقدام کنند.

کلیه قیمت‌های مندرج در جدول، قیمت در مبادی ورودی کشور بوده و هزینه‌های بعد از ترخیص شامل بیمه شخص ثالث، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… به قیمت‌های مذکور اضافه می‌شود.

شرکت‌های عرضه‌کننده موظف‌اند در کلیه فروش‌ها، ضوابط و روش‌های ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده جهت ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.

مفاد قراردادهای منعقده باید کاملاً منطبق با آیین‌نامه حمایتی بوده و هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا اخذ وجه اضافه یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضه‌کننده است.

متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیه‌ها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد، به منزله قبول کامل شرایط است و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد بود.

