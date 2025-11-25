خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل بورس تهران:

تشکیل صندوق رمز ارز در ٢۶ بورس دنیا / باید به حوزه رمز‌ارزها ورود کنیم

مدیرعامل بورس تهران گفت: مهمترین ماموریت ما در بازار سرمایه این است که افراد فعال در حوزه رمزارزها دغدغه‌های رگولاتورها را رعایت کنند. به خوبی می‌دانیم که دارایی‌ها در حال تغییر است و به دنبال آن دغدغه فعالان بازار سرمایه هم تغییر می‌کند از این رو باید به حوزه رمز‌ارزها ورود کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران در همایش بورس های اوراق بهادار در عصر رمزارزها با بیان اینکه امروز یکی از موضوعات مهم در موزه رمزارزها تشکیل صندوق‌های رمزارز محسوب می‌شود، اظهار داشت: باید بپذیریم که امروز در جهان توجه خاصی به بیت کوین وجود دارد بطوریکه  ۲۰ کشور  و ۲۶ بازار بورس، صندوق‌های رمزارز را تشکیل داده‌اند.

وی با اشاره به ریسک حوزه رمزارزها و دغدغه‌ها برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه گفت: در تمام دنیا دغدغه شفافیت و مدیریت رگولاتوری  و دغدغه ریسک وجود دارد که البته این نگرانی‌ها به جا است و حتی در بورس نیویورک که رمزارزها  معامله قابل توجهی دارند ،چالش ریسک مطرح است. البته بورس تهران نگاه مسئولانه به این موضوع دارد. 

مدیرعامل بورس تهران ادامه داد: حفظ ثبات و اعتماد سهامداران در اولویت بازار سرمایه قراردارد و ان موضوع ماموریت کنشگران اصلی یعنی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار است. 

گودرزی تاکید کرد: مهمترین ماموریت ما در بازار سرمایه این است که افراد فعال در حوزه رمزارزها دغدغه‌های رگولاتورها را رعایت کنند. به خوبی می‌دانیم که دارایی‌ها در حال تغییر است و به دنبال آن دغدغه فعالان بازار سرمایه هم تغییر می‌کند از این رو باید به حوزه رمز‌ارزها ورود کنیم. 

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری‌ها می‌توان شاهد همگرایی بازار سرمایه و حوزه رمز ارز بود باید پیوندی بین این دو ایجاد شود.

