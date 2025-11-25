سهامداران فعال در حال بازگشت به میدان بورس
گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام نشان میدهد تعداد سهامداران فعال بورس در هفته گذشته از مرز ۵۶۶ هزار کد فراتر رفته است.
به گزارش ایلنا، گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که در هفته کاری منتهی به ۲۸ آبان، سهم حقیقیها، صندوق توسعه و تثبیت بازار و حقوقی به ترتیب ۳۷۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال (۶۹.۶ درصد)، ۶۷ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال (۱۲.۴ درصد) و ۳۴ هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال (۶.۳ درصد) بود.
در هفته یادشده تعداد سهامداران فعال در بازار اعم از حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضههای اولیه) ۵۶۶ هزار و ۱۶۲ نفر بود که به تفکیک ۵۶۴ هزار و ۶۳۲ نفر شامل سهامداران حقیقی و یک هزار و ۵۳۰ نفر مربوط به حقوقیها میشود.
در این بازه زمانی ۳ صنعت ۱. بانکها ۲. فلزات اساسی ۳. محصولات شیمیایی جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.
آمارها حاکی از آن است که در هفته گذشته این ۳ صنعت ۲۹ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.