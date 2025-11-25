خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جدی ترین مشکل مالیاتی شرکت‌های لیزینگ برطرف شد

جدی ترین مشکل مالیاتی شرکت‌های لیزینگ برطرف شد
کد خبر : 1718631
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار از حل چالش مالیاتی شرکت‌های لیزینگ با پیگیری‌های این مرکز خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا نظری رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار از حل چالش مالیاتی شرکت‌های لیزینگ با پیگیری‌های این مرکز خبر داد و گفت: از این پس هزینه مطالبات مشکوک الوصول شرکت‌های لیزینگ به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

وی با اعلام این مطلب افزود: شرکت‌های لیزینگ با چالش عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مواجه بودند؛ به همین دلیل درخواست بررسی و رفع آن را به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارسال کردند.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار افزود: از سوی کارگروه پیگیری رفع موانع تولید مستقر در این دبیرخانه، جلسات کارشناسی متعددی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و انجمن ملی لیزینگ برگزار و منتج به پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های لیزینگ به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول از سوی سازمان امور مالیاتی کشور شد.

نظری ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ بخشنامه‌ای را صادر نمود که بر اساس آن هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شامل ذخیره اختصاصی و ۵/۱ درصد ذخیره عمومی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مورد پذیرش قرار گرفت. با این حال شرکت‌های لیزینگ مشمول آن نبود. زیرا سازمان امور مالیاتی شرکت‌های لیزینگ را نهاد مالی تسهیلات‌دهنده غیر سپرده پذیر محسوب می‌کرد، نه مؤسسه اعتباری.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت تسهیل فضای کسب و کار، نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام کردیم و در نهایت این چالشِ شرکت‌های لیزینگ با پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول این شرکت‌ها به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مرتفع شد.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار گفت: براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های لیزینگ همانند سایر مؤدیان می‌توانند از ظرفیت بند (۱۱) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم، برای شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول خود اقدام کنند.

نظری افزود: سازمان امور مالیاتی جهت تسریع و تسهیل روند استفاده شرکت‌های لیزینگ از این ظرفیت قانونی اقدام به صدور اطلاعیه برای ادارات مالیاتی استان‌ها کرده است. همچنین برای حل مشکلات پرونده‌هایی که مربوط به سال‌های گذشته است شرکت‌های لیزینگ با ارائه اسناد و مدارک به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات