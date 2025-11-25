افتتاح سی و چهارمین اجلاس مجمع سازمان بین المللی دریانوردی با حضور جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا از سازمان بنادر و دریانوردی، آیین افتتاحیه سی و چهارمین اجلاس مجمع سازمان بین المللی دریانوردی در لندن با حضور هیات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران به ریاست مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

آرسنیو دومینگز دبیر کل آیمو در سخنان آغازین خود با اشاره به دستورکارهای مجمع در رابطه با اهداف، ماموریت ها و چشم انداز های آیمو و تصویب چندین قطعنامه در حوزه های مختلف ماموریت آیمو به‌ویژه سمت و سوهای راهبردی و اجرای درست الزامات دریایی، از تلاش های مهم کمیته ایمنی دریانوردی و کمیته حفظ محیط زیست دریایی در دوسال گذشته در حوزه ارتقای ایمنی دریانوردی و کاهش آلودگی دریانوردی قدردانی کرد.

وی بر تعهد آیمو به اهداف خود و حمایت از همه کشورهای عضو و لزوم همکاری فنی کشورهای عضو این سازمان برای کاهش کربن سوخت کشتی ها تاکید کرد.

انتخاب رییس و نواب رییس مجمع آیمو

بنا بر این گزارش، در نشست یک ساعته روسای هیات های نمایندگی ۱۷۶ کشور عضو آیمو در صبح روز دوشنبه مورخ ۳ آذرماه، در مقر این سازمان، سفیر فرانسه در آیمو به عنوان رییس دوره ای اجلاس سی و چهارم مجمع آیمو برای یک دوره دو ساله انتخاب شد. همچنین سفرای کشورهای مراکش و مالدیو به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم مجمع انتخاب شدند. نمایندگان کشورهای باربادوس و تایلند نیز به عنوان روسای کمیته های اول و دوم متشکله در خلال اجلاس مجمع آیمو انتخاب شدند.