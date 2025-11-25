به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امروز (دوشنبه، سوم آذر) در ادامه برنامه‌ریزی‌ها برای عبور ایمن از زمستان و افزایش تولید گاز با حضور در میدان گازی خارتنگ در مرز بوشهر و فارس، از تلاش‌های کارکنان نفت مناطق مرکزی قدردانی کرد.

وی به شرایط سخت تولید در این منطقه سخت‌گذر اشاره کرد و گفت: کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی با تحمل دشواری‌های بسیار، گاز را از دل صخره‌ها بیرون می‌کشند و مصرف بهینه گاز از سوی مردم، قدردانی از این تلاش‌ها و این نعمت ملی است.

پایداری جریان گاز در زمستان نتیجه برنامه‌ریزی و عملیات فنی مستمر

معاون وزیر نفت با اشاره به ذخیره‌سازی انرژی به‌عنوان یک «پشتوانه راهبردی برای کشور» افزود: پایداری جریان گاز در زمستان تنها محصول یک فصل کار نیست، بلکه نتیجه ماه‌ها برنامه‌ریزی، عملیات فنی مستمر و حضور نیروهای متخصص در سخت‌ترین شرایط اقلیمی است.

به گفته بورد، توسعه میدان گازی خارتنگ نمونه‌ای از کار تیمی مهندسان، حفاران، بهره‌برداران و کارکنانی است که در سکوت خبری، اما با دقت و تعهد، ستون‌های تأمین انرژی کشور را سرپا نگه می‌دارند.

۳ چاه آماده بهره‌برداری است

فرخ علیخانی، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران نیز در این بازدید درباره آخرین وضع توسعه میدان خارتنگ گفت: سه حلقه چاه این میدان آماده بهره‌برداری است و روزانه بین ۴ تا ۵ میلیون مترمکعب گاز وارد مدار تولید می‌کند.

وی یادآور شد: طبق برنامه‌ریزی اولیه، قرار بود این حجم از تولید تا پایان بهار ۱۴۰۵ محقق شود، اما به دلیل ناترازی انرژی در کشور، با تلاش شبانه‌روزی همکاران ۵ میلیون مترمکعب گاز خارتنگ در دی‌ امسال به مدار تولید می‌آید.

حفاری ۸ حلقه چاه در فاز نخست

پیمان ایمانی، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز با اشاره به برنامه حفاری هشت حلقه چاه در فاز نخست توسعه خارتنگ بیان کرد: حفاری چهار حلقه چاه در حال انجام است و تأسیسات سرچاهی دو حلقه نصب شده است.

وی اظهار کرد: ارزش این زنجیره تولید با اجرای خط لوله ۴۰ کیلومتری این میدان تکمیل می‌شود؛ خطی که گاز تولیدی را به مرکز تفکیک کنگان منتقل و بخشی از ناترازی انرژی کشور را جبران می‌کند.

