اعلام شعب کشیک تهران بانک صادرات ایران در روزهای ۴ و ۵ آذر

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، طبق تصمیم وزارت کشور و اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها مبنی بر تعطیلی بانک‌ها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته برای کمک به کاهش ترددهای غیرضرور و کاستن از آلودگی هوا، شعب کشیک بانک صادرات ایران در روزهای سه‌شنبه ۴ و چهارشنبه ۵ آذرماه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ فعال بوده و آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان هستند.

همچنین واحد‌های فنی و پشتیبانی ستادی این بانک به منظور خدمت‌رسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.

مشتریان محترم می‌توانند با توجه به ضرورت پرهیز از ترددهای غیر ضرور، امور بانکی خود را از طریق اپلیکیشن «سپینو» و سایر درگاه‌های الکترونیکی بانک انجام داده و از حضور غیرضروری در شعب خودداری کنند.

