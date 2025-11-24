خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام شعب کشیک تهران بانک صادرات ایران در روزهای ۴ و ۵ آذر

اعلام شعب کشیک تهران بانک صادرات ایران در روزهای ۴ و ۵ آذر
کد خبر : 1718497
لینک کوتاه کپی شد.

بانک صادرات ایران در راستای اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها و استانداری تهران مبنی بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا و پاسخ‌گویی به نیازهای خدمات بانکی هموطنان در استان تهران، فهرست شعب کشیک خود برای روزهای سه‌شنبه ۴ و چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، طبق تصمیم وزارت کشور و اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها مبنی بر تعطیلی بانک‌ها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته برای کمک به کاهش ترددهای غیرضرور و کاستن از آلودگی هوا، شعب کشیک بانک صادرات ایران در روزهای سه‌شنبه ۴ و چهارشنبه ۵ آذرماه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ فعال بوده و آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان هستند. 

همچنین واحد‌های فنی و پشتیبانی ستادی این بانک به منظور خدمت‌رسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.

مشتریان محترم می‌توانند با توجه به ضرورت پرهیز از ترددهای غیر ضرور، امور بانکی خود را از طریق اپلیکیشن «سپینو» و سایر درگاه‌های الکترونیکی بانک انجام داده و از حضور غیرضروری در شعب خودداری کنند.

برای مشاهده فهرست شعب کشیک تهران کلیک کنید

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات