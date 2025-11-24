افت قیمت نفت در پی امید به توافق مسکو و کییف
قیمت نفت با ادامه روند نزولی هفته گذشته در پی امیدواری سرمایهگذاران به توافق صلح اوکراین و روسیه احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا کاهش یافت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز دوشنبه (سوم آذر) با ادامه کاهش حدود سه درصدی هفته گذشته، افت بیشتری را تجربه کرد؛ زیرا سرمایهگذاران احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا را در برابر چشمانداز توافق صلح اوکراین که میتواند منجر به کاهش تحریمها علیه روسیه شود، ارزیابی کردند.
آمریکا و اوکراین قرار است پیش از مهلت تعیینشده از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، روز پنجشنبه (ششم آذر) کار روی طرح بازنگری شده صلح را از سر گیرند؛ توافقی که نسخه پیشین آن بهدلیل مطلوب بودن بیش از حد برای مسکو با انتقاد روبهرو شده بود.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۹ و ۵۱ دقیقه روز دوشنبه بهوقت گرینویچ با ۵۸ سنت یا ۰.۹ درصد کاهش، به ۶۱ دلار و ۹۸ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۶۰ سنت یا یک درصد کاهش، ۵۷ دلار و ۴۶ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
خورخه مونتهپک، مدیرعامل گروه اونیکس کپیتال، بیان کرد: بازار بهطور عمده بر دیدگاه کلان، یعنی پیمان صلح اوکراین و اقتصاد ایالات متحده آمریکا، متمرکز است.
وی افزود: تحریمهای واشینگتن علیه شرکت دولتی روسنفت و شرکت خصوصی لوکاویل که از روز جمعه (۳۰ آبان) اجرایی شد، بهطور معمول سبب افزایش قیمتها میشود، اما بازار درگیر توافق صلح شده و همین موضوع کاهش قیمت نفت را رقم زده است.
ترامپ مهلت پنجشنبه را برای این توافق تعیین کرده است، اما مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه (دوم آذر) گفت: این مهلت ممکن است قطعی نباشد.
توافق صلح میتواند بهطور بالقوه منجر به لغو تحریمها علیه صادرات نفت روسیه شود.
طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، روسیه در سال ۲۰۲۴ پس از ایالات متحده دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام جهان بود.
تردید درباره کاهش نرخ بهره آمریکا هم یکی دیگر از عواملی است که اشتهای سرمایهگذاران را سرکوب میکند. با این حال، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه آینده میلادی پس از پیشنهاد جان ویلیامز، رئیس بانک مرکزی نیویورک، مبنی بر کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت افزایش یافته است.
سوگاندا ساچدوا، بنیانگذار مؤسسه اساس ولثاستریت (SS WealthStreet) در دهلی نو، گفت: انتظارها از کاهش احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر همچنین میتواند با بهبود ریسکپذیری جهانی، تعادلی در برابر احساسات کاهشی ایجاد کند.
قیمت نفت خام تاکنون در سال جاری میلادی حدود ۱۷ درصد کاهش یافته؛ روندی که نشاندهنده احساسات منفی مداوم در بازار است.
تحلیلگران انتظار دارند در این سطوح پایینتر، خریدهای ارزشی بهتدریج پدیدار شود.