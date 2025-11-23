خبرگزاری کار ایران
وزیر علوم:

رژیم صهیونسیتی در جنگ ١٢ روزه کاملا فلج شد/ مسئولان مظلومیت مردم را فراموش نکنند

وزیر علوم با بیان اینکه رژیم صهیونسیتی در جنگ ١٢ روزه کاملا فلج شد، گفت: هدف دشمن، مردم ایران بود و به دنبال تفکیک‌سازی بین مردم و نظام بود اما به خوبی مشخص شد که دشمن کینه دیرینه از مردم ایران دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین سیمایی صراف ، وزیر علوم در مراسم آیین گشایش نمایشگاه اهدای جوایز برگزیدگان و رونمایی کتاب ششمین دوره عکس مسابقه‌ی حوادث و سوانح با عنوان ایستادگی برای ایران اظهار داشت: وقتی به عکس‌ها نگاه می‌کردم، دو تصویر متضاد را می‌دیدم یک تصویر از جنایت و تصویر دیگر نجابت و مظلومیت و شهادت که این دو تصویر را انسان رقم زده اما تصویر اول را انسان و رژیم جانی و تصویر دوم را مردم با فرهنگ و با تمدن نجیب ایران رقم زدند. 

وی ادامه داد: حمله رژیم صهیونسیتی به ایران از منظر حقوق بین الملل مصداق متوسل به زور است و رژیم منحوس در جنگ ١٢ روزه اهداف غیر نظامی را حمله کرد و ایران حق دارد که این اقدام را در مجامع بین المللی تعقیب قضایی کند.

وزیر علوم گفت: هدف دشمن،  مردم ایران بود و به دنبال تفکیک‌سازی بین مردم و نظام بود اما به خوبی مشخص شد که دشمن کینه دیرینه از مردم ایران دارد.

سیمایی صراف تاکید کرد: رژیم صهیونسیتی در ادامه حمله به ایران  حیران ماند و شبانه التماس می کرد و در این جنگ کاملا فلج شد.

وی با بیان اینکه در این جنگ نفرت از اسراییل عمومی و عمیق شود و دستاورد این جنگ عمومی شدن نفرت اسراییل بود، اظهار داشت: جنگ ١٢ روزه، تعارضی که بین هویت ملی و اسلامی در ذهن عده‌ای وجود داشت را حل کرد. این جنگ نشان داد که هویت ملی و اسلامی مکمل هم هستند و مقام معظم رهبری با تدبیری در یک حرکت ثابت کردند که تعارضی وجود ندارد و  شب عاشورا گفتند «ای ایران» خوانده شود.

وزیر علوم تاکید کرد: ثمره جنگ انسجام ملی بود و دیدیم که یکپارچگی ایجاد شد و حالا مسئولان باید قدر مردم را بدانند و مظلومیت این مردم را فراموش نکنند.

وی ادامه داد: مردم همواره باید در مرکز تصمیم گیری ما باشند. بر این باور هستم که مسلم ترین و برجسته ترین نوع شهادت، شهدای جنگ ١٢ روزه بودند و خداوند بی حساب و کتاب به آنها اجر  بدهد. 

 

