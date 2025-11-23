۴ انتصاب کلیدی در وزارت نیرو/ معاون آب تغییر کرد

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی عصر روز یک شنبه دوم آذر ماه در احکامی، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات، معاون وزیر در امور آب و آبفا، سرپرست شرکت ساتکاب و مشاور امور آب و آبفا را منصوب کرد.

تابع‌جماعت؛ معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات

«ماشااله تابع‌جماعت» که پیش از این در سمت مدیرکل وزارتی وزارت نیرو مشغول به فعالیت در این وزارتخانه بود به عنوان معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات این وزارتخانه منصوب شد.

وی دارای مدرک مهندسی عمران از دانشگاه صنعت آب و برق، فوق لیسانس مهندسی صنایع و دکترای مدیریت کسب و کار بوده و دارای بیش از ۲۷ سال تجربه مدیریتی و اجرایی در حوزه‌های تخصصی وزارت نیرو است. مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو در دولت یازدهم، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت نیرو در دولت یازدهم، عضو هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و دبیر شورای مشاوران وزیر نیرو را در کارنامه کاری خود دارد.

جانباز؛ معاون آب و آبفای وزارت نیرو

علی‌آبادی همچنین "حمیدرضا جانباز" را به عنوان معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب کرد.

جانباز پیش از این معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو بود. وی در پیشینه کاری خود مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و مشاور وزیر نیرو را دارا بوده و سابقه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و معاونت معاونت امور مجامع، هماهنگی و پشتیبانی آبفای کشور و مدیرعاملی آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان را دارد.

جوانبخت؛ مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا

در ادامه این احکام، "محمد جوانبخت" نیز به عنوان مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا انتصاب شد. وی نیز پیش از این در سمت معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران مشغول به فعالیت بود و سابقه فعالیت به عنوان فرمانده سابق قرب (قرارگاه بازسازی) نوح (ع) و همچنین موسسه حرا قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) را در کارنامه خود دارد.

گلابکش؛ سرپرست شرکت ساتکاب

با حکم عباس علی‌آبادی، "مهران گلاب‌کش" نیز به سمت سرپرست شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) منصوب شد.

گلابکش در سابقه خود معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر، معاون طرح و توسعه و مجری طرح‌های نیروگاهی شرکت تولید نیروی برق حرارتی، مجری طرح‌های انتقال نیرو شرکت تولید نیروی برق حرارتی، مجری طرح‌های انتقال نیرو سازمان توسعه برق ایران و معاون طرح های توسعه برق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان را داراست.

کردی؛ معاونت مالی، حقوقی و مجلس

همچنین حکم "آرش کردی"، معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو نیز که تاکنون به عنوان سرپرست این معاونت مشغول به خدمت بود، توسط وزیر نیرو به وی ابلاغ شد. کردی در کارنامه خود سوابقی مانند مدیرعاملی شرکت مادر تخصصی توانیر، مدیرعاملی شرکت مادر تخصصی ساتکاب و مدیرعامل برق منطقه‌ای باختر را دارد.

