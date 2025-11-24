در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
نهادهای در بازارگاه نیست/ کار از هشدار گذشته است
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی به دلیل بیتوجهی نسبت به کاهش تولید تخم مرغ، گفت: ذرت و سویایی در حال حاضر در سامانه بازارگاه برای عرضه نقدی نیست و مرغداران نمیتوانند نهادههای دامی مورد نیاز واحدهای خود را در این سامانه برای خرید پیدا کنند.
حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «با شیوه جدید توزیع نهادههای دامی آیا نهادهها به دست مرغداران و تولیدکنندگان میرسد یا خیر؟» گفت: نهادههای دامی نزدیک به سه ماه است که بسیار سخت و کم به دست تولیدکنندگان میرسد.
نهادهای در سامانه بازارگاه برای عرضه نقدی نیست
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در مورد مشکلات توزیع نهادههای دامی در سامانه بازارگاه، گفت: ذرت و سویایی در حال حاضر در سامانه بازارگاه برای عرضه نقدی نیست و مرغداران نمیتوانند نهادههای دامی مورد نیاز واحدهای خود را در این سامانه برای خرید پیدا کنند.
کاشانی در مورد سایر مشکلات این سامانه نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی اعلام میکند که خرید توافقی از روی سامانه بازارگاه برداشته شده و عرضه نهادههای دامی تنها به صورت نقدی است؛ اما این در حالی است که از هفته گذشته که به صورت رسمی اعلام کردند که خرید توافقی برداشته شده، صفحات خرید توافقی برداشته نشده که هیچ، بیشتر نیز شده است، یعنی اگر پیش از این تنها دو صفحه خرید توافقی در سامانه بازارگاه وجود داشت، الان چهار، پنج صفحه به خرید توافقی اختصاص دارد.
تولید تخم مرغ با قیمت مصوب ممکن نیست
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن گفت: عرضهای از نهادههای دامی در سامانه بازارگاه نمیبینیم. من که رئیس اتحادیه هستم، نتوانستهام برای واحد خودم نهاده بخرم، چه برسد به یک مرغداری که گوشه یک استانی بخواهد برای واحد خودش ذرت و سویا تهیه کند.
کاشانی در مورد تاثیرات نبود و کمبود نهادههای دامی بر تولید مرغ و تخم مرغ، گفت: الان نزدیک به ۳ ماه است که نهادههای دامی کمتر به بخش تولید رسیده و تولید تخم مرغ صدمه خورده است. ما هشدارها را پیش از این دادیم و دیگر هشدار فایده ندارد.
وی ادامه داد: نامههایی در حال حاضر به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی زدهایم مبنی بر اینکه خسارت این فاجعه که اتفاق افتاده را کمتر کنید، وگرنه این شرایط قابل ادامه دادن نیست و تولیدکننده نمیتواند با سویای کیلویی ۴۵ هزار تومان و ذرت کیلویی ۳۳ هزار تومان تخم مرغِ حتی کیلویی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان تولید کند.
ذرت و سویا در بازار گرانتر از نوع وارداتی آن با ارز آزاد است
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در مورد قیمت تخم مرغ در بازار، گفت: قیمت تخم مرغ در بازار نسبت به مواد اولیه که در بازار آزاد تهیه میشود، ۵۰ درصد ارزانتر است و مرغداران نمیتوانند برای تولید تخم مرغ، نهاده از بازار آزاد خریداری کنند، زیرا قیمت تمامشده بالاتر از فروش تخم مرغ برای آنها تمام خواهد شد.
کاشانی ادامه داد: ذرت و سویا در حال حاضر با قیمت ارز آزاد هم حتی گرانتر در بازار آزاد خرید و فروش میشود.
کاهش تولید تخم مرغ با گرانی نهادهها
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از واحدهای مرغداری نتوانستهاند نهادهها را به طور منظم تهیه کنند، گفت: نبود دان و نهاده باعث صدمه زدن به تولید شده است.
کاشانی افزود: اگر این روند ادامه داشته باشد، افزایش قیمت ادامه مییابد و تولید بازهم کاهش مییابد، زیرا تخم مرغ به قیمت مصوب عرضه میشود و امکان افزایش قیمت نیست.