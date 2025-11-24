خبرگزاری کار ایران
آغاز واردات شکر از هفته آینده

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارشات جدید واردات شکر خام برای فصل تابستان از هفته آینده ۸ آذرماه آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با صدور اطلاعیه‌ای برای  واردکنندگان شکر خام اعلام کرد که ثبت سفارشات جدید واردات شکر خام برای فصل زمستان از ۸ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

مدت اعتبار ثبت سفارشات، ۶ ماهه است.

وزارت جهاد کشاورزی پیش از این اعلام کرده بود که در سال گذشته از محل کشت چغندر پاییزه و بهاره نیشکر، بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور معادل حدود ۱.۸ میلیون تن شکر تولید شده است و مابقی از محل واردات تامین می‌شود.

 

