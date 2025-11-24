طرح نظارتی ویژه بلکفرایدی برای مقابله با تخفیفهای غیرواقعی
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از اجرای طرح نظارتی ویژه بلکفرایدی برای مقابله با تخفیفهای غیرواقعی خبر داد.
به گزارش ایلنا، بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران درباره طرح نظارتی ویژه بلکفرایدی اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن ایام فروش فوقالعاده، تقاضای عمومی برای کالاهایی مانند پوشاک، کیف و کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی و … افزایش مییابد. برای مقابله با تخفیفهای غیرواقعی و نامتعارف، طرح نظارتی به رؤسای اصناف سراسر کشور و اتحادیههای صنفی ابلاغ شده است تا بازرسین سازمان نیز بتوانند رصد و پایش لازم را انجام دهند و در صورت مشاهده تخفیف نامتعارف یا تبلیغ غیرواقعی، برخورد کنند.
وی افزود: در سراسر کشور، واحدهای صنفی در مناسبتهای مختلف با هدف مشارکت اجتماعی و تحریک فروش، تخفیف ویژه و فروش فوقالعاده ارائه میدهند؛ اما گاهی این تخفیفها واقعی نیستند. به عنوان مثال، تخفیفهای ۸۰ تا ۹۰ درصدی معمولاً واقعی نیستند. تخفیفها باید واقعی باشند تا تبلیغ نیز معتبر باشد. به همین دلیل به مردم توصیه میشود حتماً فاکتور خرید را از واحدهای صنفی دریافت کنند، زیرا در فاکتور میزان تخفیف واقعی قید میشود.
نیک منش تصریح کرد: شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب نیز در دستور کار بازرسین قرار دارد.