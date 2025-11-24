پس از سه سال، ناچار شدیم از تنخواه استفاده کنیم

رحمت الله اکرمی، خزانه دار کل کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از استفاده دوباره دولت از تنخواه خبر داد و گفت: در ۳ سال متوالی گذشته دولت از تنخواه استفاده نکرده بود، اما امسال پس از ۳ سال دوباره مجبور به استفاده از تنخواه شد.

وی ادامه داد: البته برای پرداخت بدهی گندم‌کاران از تنخواه استفاده شد و اگر مساله گندم‌کاران نبود، از تنخواه استفاده نمی‌کردیم.

خزانه دار کل کشور تاکید کرد: باید توجه شود که برای بودجه عمومی و پرداخت حقوق از تنخواه استفاده نکردیم و برای تسویه پول گندمکاران هم از رسوب پول استفاده کردیم.

اکرمی در دولت گذشته که از تنخواه استفاده نمی‌شد به ایلنا گفته بود که به جای استفاده از تنخواه از ظرفیت قانونی رسوب پول‌های دولتی در بانک مرکزی استفاده و دولت جای استفاده از ۳ درصد بودجه عمومی در قالب تنخواه، از این ظرفیت قانونی پول‌های رسوب شده در بانک مرکزی استفاده می‌کند. پیش از این محل تامین تنخواه خلق پول بود که با این اقدام سه سال است جلوی آن را گرفته‌ایم و برای تنخواه خلق پول نداشتیم.

