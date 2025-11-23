احداث پایانه صادراتی آستارا در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، ولی داداشی، نماینده مردم آستارا در مجلس، گفت: با وجود ظرفیت بالای صادرات محصولات کشاورزی، آستارا با موانع پیچیده‌تری روبه‌رو است و پیشنهاد داد پایانه صادراتی با زمین آماده به‌سرعت عملیاتی شود.

داداشی، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای کشاورزی این شهرستان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: آستارا با توجه به ظرفیت بالای صادرات محصولات کشاورزی، با چالش‌های پیچیده‌‌ای مواجه است.

وی با بیان اینکه فرماندار آستارا به‌ صورت مستمر مسائل و موانع را رصد و پیگیری می‌کند، افزود: پیشنهاد ما ایجاد یک پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در آستارا است که زمین آن آماده بوده و بازدیدهای اولیه نیز با فرماندار انجام شده است.

نماینده آستارا در مجلس با اشاره به مشکلات مربوط به اعمال ماده چهار قانون اراضی در این شهرستان، بیان کرد: برای حل این مشکلات، نیازمند همکاری دستگاه‌های ذیربط هستیم.

داداشی به برگزاری جلسه شورای کشاورزی در آستارا اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد نمایندگان شوراها و دهیاری‌ها نیز مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند تا راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه شود و ما آمادگی داریم در صورت نیاز، این مسائل را از طریق دستگاه قضایی استان گیلان و حتی تهران پیگیری کنیم.

تسهیلات بانکی برای کشاورزان، گامی در جهت اشتغال پایدار

علی درمانی، فرماندار آستارا نیز در این جلسه به ظرفیت‌های ویژه کشاورزی شهرستان اشاره کرد و گفت: بخش کشاورزی ستون اصلی اقتصاد شهرستان است و حمایت از کشاورزان باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

به گفته وی؛ هماهنگی میان ادارات مرتبط، تأمین نهاده‌های مورد نیاز، توسعه صنایع تبدیلی و توجه به بازار فروش محصولات کشاورزی از اقدامات ضروری است که باید با جدیت دنبال شود.

درمانی خواستار تسهیل روند ارائه تسهیلات بانکی به کشاورزان شد و گفت: با حمایت همه‌جانبه، می‌توان علاوه بر افزایش تولید، زمینه اشتغال پایدار در روستاهای شهرستان را فراهم کرد.

