به گزارش ایلنا از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمدعلی دادور با اشاره به افزایش تولید بنزین و نفت‌گاز طی یکسال گذشته ( شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴) اظهار کرد: بر اساس گزارش عملکرد پالایشگاه‌ها، از ابتدای استقرار دولت چهاردهم، میزان تولید بنزین و نفت‌گاز در مقایسه با مدت مشابه(شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳) به ترتیب ۴.۳ و ۴.۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافته که این افزایش هم در تولید بنزین و هم در تولید نفت‌گاز، معادل یک پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام است.

معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران توضیح داد: از شهریور سال ۱۴۰۲ تا شهریور سال ۱۴۰۳، میزان تولید بنزین موتور ۹۸ میلیون لیتر در روز بوده که این رقم از ابتدای استقرار دولت چهاردهم تا شهریور امسال، به ۱۰۲.۳ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: در تولید نفت‌گاز نیز میزان تولید از شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳، ۱۱۱ میلیون لیتر در روز بوده که این رقم طی شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ به ۱۱۵.۷ میلیون لیتر در روز رسیده است.

دادور تأکید کرد: افزایش تولید صورت گرفته در بنزین موتور و نفت‌گاز در حالی طی یکسال گذشته از ابتدای استقرار دولت چهاردهم تحقق یافته که پالایشگاه جدیدی به مجموع پالایشگاه‌های کشور اضافه نشده است اما در هر دو حوزه معادل یک پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام افزایش صورت گرفته است.

معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین به مقایسه میزان تولید بنزین و نفت‌گاز طی ۶ ماهه ابتدایی امسال با مدت مشابه سال گذشته پرداخت و گفت: تولید بنزین در ۶ ماهه ابتدایی سال گذشته ۹۸ میلیون لیتر در روز بوده که این رقم با نیم میلیون لیتر افزایش در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به ۹۸.۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.

وی یادآور شد: افزایش نیم میلیون لیتری تولید بنزین در ۶ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حالی محقق شده که واحد RFCC پالایشگاه اراک در دست بازسازی و نوسازی کامل بوده و در نتیجه از ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۴ این واحد تولید بنزین نداشته است.

دادور گفت: این در حالی است که میزان توزیع بنزین از ۱۲۴.۵ میلیون لیتر در روز در شش ماهه سال ۱۴۰۳ با رشد ۸ میلیون لیتری مصرف، به ۱۳۳ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

به گفته‌ی وی میزان تولید نفت‌گاز نیز از ۱۱۲ میلیون لیتر در روز در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به ۱۱۵ میلیون لیتر در ۶ ماهه ابتدایی امسال افزایش یافته است.

این مقام مسئول در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از دیگر اقدامات صورت گرفته در صنعت پالایش کشور از ابتدای استقرار دولت چهاردهم را افزایش خوراک پالایشگاه‌ها عنوان کرد و افزود: خوراک پالایشی از شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور سال گذشته، دو میلیون و ۲۸۷ هزار بشکه در روز بوده که این رقم طی شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور امسال با افزایش ۷۲ هزار بشکه‌ای، به دو میلیون و ۳۵۹ هزار بشکه در روز، رسیده است.

دادور همچنین گزارشی از وضعیت خوراک پالایشگاه‌ها طی شش ماهه ابتدایی امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته ارائه کرد و گفت: خوراک پالایشی در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، دو میلیون و ۳۰۲ هزار بشکه در روز بوده که در شش ماهه ابتدایی سال جاری به دو میلیون و ۳۲۱ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه به بازسازی واحد RFCC پالایشگاه شازند اراک اشاره کرد و توضیح داد: در واحد RFCC پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند اراک از ۱۳ سال گذشته تا کنون صرفاً تعمیرات اضطراری انجام شده بود و به همین دلیل تولید محصولات بنزین و نفت‌گاز آن طی سال‌های اخیر با کاهش چشمگیری و محسوسی مواجه شده بود.

این مقام مسئول در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: با وجود فشارهای موجود در حوزه مصرف مانند حجم بالای مصرف در شش ماهه ابتدایی امسال ناشی از مسافرت‌های نوروزی و تابستانه و همچنین جنگ ۱۲ روزه، واحد RFCC پالایشگاه اراک به ویژه تمام اجزاء و قطعات داخلی و خارجی راکتورهای آن به طور اساسی و کامل مورد بازسازی قرار گرفت تا از، ازکارافتادگی همیشگی این واحد ممانعت شود.

