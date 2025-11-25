عضو صندوق بازنشستگی صنعت نفت در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد؛
چالش صندوق بازنشستگی نفت برای پرداخت حقوق مستمریبگیران/ منابع مازاد نداریم
عضو صندوق بازنشستگی صنعت نفت گفت: صندوق منابع مازادی ندارد که برداشت غیر داشته باشیم، ما اکنون اوراق چاپ کرده و از تسهیلات بانکها استفاده میکنیم.
علی کاردر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت صندوق بازنشستگی نفت و احتمال جبران کسری بودجه دولت از محل منابع صندوق اظهار داشت: دولت پولی از صندوق برنمیدارد و این قانونی نیست که برداشت داشته باشد، ولی مالیات بر خوراک دارد که طبیعی است اما مشکل این است که بدهی را نمیدهد.
وی افزود: صندوق منابع مازادی ندارد که برداشت غیر داشته باشیم. ما اکنون اوراق چاپ و از تسهیلات بانکها استفاده میکنیم.
این عضو صندوق بازنشستگی صنعت نفت درباره وضعیت پرداخت حقوق بازنشستگان نفت تصریح کرد: پرداخت حقوق بازنشستگان بیستم هرماه صورت میگیرد، ما باید کسورات را از شرکتهایی که کارمندانشان عضو صندوق هستند؛ دریافت و بخشی را هم از محل سرمایهگذاری پرداخت میکنیم، برخی موارد از محل سرمایهگذاریها منابع به موقع وارد صندوق نشده و مطالبات پرداخت نمیشود و برخی مواقع هم در حوزه کسورات با مشکل مواجه میشویم.
وی با بیان اینکه طبق طرح کلی که سرمایهگذاری کردیم نباید برای پرداخت حقوق به مشکل بخوریم، خاطرنشان کرد: برخی پارامترهای پرداخت صندوق؛ سهم کارفرما است یعنی در مدل بازنشستگی به نیابت تحویل میدهیم، در برخی شرکتها بورسی شده و اصل ۴۴ این مشکل را داریم که بدهی را نمیدهند و برای بازنشستگان این شرکتها مشکل ایجاد میشود.
کاردر گفت: مشکل ما این است که تعداد شاغلین از بازنشستگان کمتر است؛ مثلا تامین اجتماعی ۴ شاغل و یک بازنشسته دارد و ما یک بازنشسته و یک شاغل داریم، تامین اجتماعی از محل کسورات ۴ شاغل پول یک بازنشسته را درمیآورد و نیازی نیست از محل سرمایهگذاری پول مستمری پرداخت کند ولی ما در برابر هر یک بازنشسته یک شاغل داریم یعنی سه واحد دیگر را باید خودمان تامین کنیم تا حقوق یک مستمری بازنشسته پرداخت شود.
وی ادامه داد: صندوقهایی که تعداد شاغلینشان کاهش و بازنشستگان افزایش مییابد؛ ما باید از محل سرمایهگذاریها پرداخت داشته باشیم، ضمن اینکه هرچه جلو میرویم شاغلین کم و بازنشستگان افزایش پیدا میکنند.
عضو صندوق بازنشستگی صنعت نفت تاکید کرد: در کل در شرایط کنونی اقتصاد کشور نمیتوان گفت که صندوق مشکلی ندارد ولی سعی بر این است با برنامهریزی، پیگیری و تامین منابع مسیر را جلو ببریم.
وی گفت: اکنون اجرای برخی پروژهها به خاطر تامین منابع مالی عقب افتاده که باید منابع تامین شود تا به سرانجام برسند که البته این هم به دلیل شرایط اقتصادی کشور است.
کاردر ابراز امیدواری کرد که از پروژههای تولیدی به درآمد برسیم و از این محل مشکلات را حل کنیم.
وی درباره افزایش پورتفوی سهامها خاطرنشان کرد: افزایش سهام کار مستمر و روزانه ما است، بنای ما بر این است که بهترین سهام را در بازار داشته باشیم.
کاردر درباره رقم کنونی منابع صندوق گفت: از نظر اکچوئری ۷۰۰ همت دارای دارایی بروز شده داریم و سالی حدود ۷۰ همت نیز مستمری پرداخت میکنیم.
وی به پروژههای در دست اقدام صندوق نیز اشاره و اظهار داشت: پروژه اصلی پتروپالایش کنگان تا دو ماه دیگر به بهرهبرداری میرسد، برای ایران الانجی احتمال دارد که از خط اعتباری سایناشورچین استفاده کنیم و نیم فاز توسعه را انجام دهیم، همچنین فاز اول فشارافزایی پارس جنوبی، فاز دوم سروک آذر و میدان چنگوله را دستور کار داریم، همچنین برخی پروژههای دیگر از جمله تولید قیر هایتک و فاز دوم مخازن فراسکو را داریم که در پروژه فراسکو در صورت تامین منابع فاز دوم را توسعه میدهیم.
عضو صندوق بازنشستگی صنعت نفت یادآور شد: این پروژهها از محل منابع صندوق و از بازار، تامین منابع میشوند.