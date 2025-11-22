خبرگزاری کار ایران
مقررات جدید واردات و توزیع نهاده‌های دامی اعلام شد

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای، ضوابط و مقررات جدید واردات و توزیع نهاده‌های دامی از ابتدای آذر ماه 1404 را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است؛ کلیه بازرگانان و واردکنندگان نهاده‌های دامی مکلفند در راستای اجرای مصوبات ابلاغی به وزارت جهاد کشاورزی، از تاریخ یکم آذر ماه 1404 نهاده‌های وارداتی را پس از انجام تشریفات گمرکی تحویل شرکت پشتیبانی امور دام کشور نمایند.

شرایط اجرا

شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف است بلافاصله پس از انتقال مالکیت کالا، ۹۰ درصد مبلغ ریالی کالا را به واردکننده پرداخت کرده و ۱۰ درصد باقیمانده را پس از حمل صددرصد کالا و تحویل کامل محموله تسویه کنند.

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز ظرف هفت روز کاری پس از اعلام شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر تکمیل مراحل تحویل نهاده، نظر دستگاه را جهت دریافت ارز به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

واردکنندگان نهاده‌های دامی، در صورت تمایل می‌توانند عملیات حمل کالا به مقاصد اعلامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور را راساً انجام دهند.

صرفأ واردکنندگانی که نهاده‌های دامی را از طریق بنادر شمالی کشور وارد می‌کنند، می‌توانند در صورت تمایل  تا پایان وقت اداری مورخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴ کالاهای خود را به‌صورت نقدی در سامانه بازارگاه عرضه کنند. این قبیل واردکنندگان نیز مشمول مزایای مندرج در این اطلاعیه خواهند شد.

