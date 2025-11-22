خبرگزاری کار ایران
برنامه ارتقای تاب‌آوری شبکه گاز کشور

به‌منظور افزایش پایداری و تاب‌آوری شبکه تأمین گاز کشور، عملیات آزمایش هیدرواستاتیک خط لوله ۱۶ اینچ ارتباطی چندراهه بالادستی سراجه به تأسیسات پالایشگاهی سایت ذخیره‌سازی گاز سراجه قم، با اعمال فشار بالا و مطابق الزامات فنی و استانداردهای جاری، با موفقیت به انجام رسید.

به گزارش ایلنا از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، بهنام میرزایی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: تحقق این دستاورد، گامی مؤثر در توسعه دانش فنی و تقویت توان داخلی در بهره‌برداری از زیرساخت‌های فشاربالا به شمار می‌آید.

وی افزود: این خط لوله به طول تقریبی ۵ کیلومتر، پس از تکمیل عملیات ساخت و اجرای مراحل پیگ‌رانی تمیزکننده و گیج، تحت آزمون فشار ایستایی با فشار ۸۲۵۰ پوند بر اینچ مربع و طی مدت ۲۴ ساعت قرار گرفت که خوشبختانه بدون مشاهده هرگونه نشتی یا افت فشار، مورد تأیید نهایی قرار گرفت.

میرزایی با بیان اینکه خط لوله مذکور با استفاده از فولاد X-60 و ضخامت ۲۸٫۵ میلی‌متر احداث شده و برای نخستین بار در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تحت چنین سطح فشاری مورد آزمایش قرار گرفته است، تاکید کرد: این موفقیت از منظر فنی و اجرایی، یکی از رکوردهای کم‌سابقه در حوزه پروژه‌های فشاربالای صنعت نفت و گاز کشور محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران توضیح داد: در چارچوب طرح توسعه ذخیره‌سازی گاز میدان سراجه قم، خط لوله مذکور دارای قابلیت عملکرد دوطرفه است؛ به‌گونه‌ای که در هشت ماهه نخست سال، گاز از سمت تأسیسات تقویت فشار به چاه‌ها و مخزن تزریق می‌شود و در چهار ماه پایانی سال با تغییر جهت جریان، گاز تولیدی از چاه‌ها از طریق همین خط لوله به واحدهای نم‌زدایی و پالایشگاهی منتقل می‌گردد.

سعید رجب‌زاده مجری طرح های ذخیره سازی گاز در شرکت مهندسی  وتوسعه گاز ایران نیز با تشریح اهمیت این موفقیت عنوان کرد: نتیجه حاصله صرفاً یک پیشرفت فنی نبوده، بلکه اقدامی مؤثر در تقویت چرخه تزریق و تولید مخزن سراجه و افزایش قابلیت اطمینان شبکه ذخیره‌سازی گاز کشور است. این امر نقشی اساسی در ارتقای تاب‌آوری انرژی کشور، به‌ویژه در فصول سرد و دوره‌های اوج مصرف، ایفا خواهد کرد.

 

