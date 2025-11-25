معاون وزیر نفت به ایلنا اعلام کرد:
جزییات افزایش تولید ۲۰ میلیون لیتری بنزین/ آیا واردات صفر میشود؟
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت: ما میتوانیم بالغ بر ۲۰ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه کنیم که این میتواند به رفع ناترازی و هم تحقق برنامه هفتم پیشرفت کمک کند.
محمدصادق عظیمیفر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برنامه افزایش تولید بنزین اظهار داشت: در خصوص افزایش تولید بنزین سه اصل اولویتدار روی میز داریم که یکی از آنها طرح پالایشگاه مهر خلیج فارس است. پروژه دیگر فاز دوم پالایشگاه آبادان و همچنین طرح RFCC پالایشگاه اصفهان است.
وی افزود: برآورد این است که تمامی این طرحها میتوانند تا پایان قانون برنامه هفتم به نتیجه برسند و ما میتوانیم بالغ بر ۲۰ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه کنیم که این میتواند به رفع ناترازی و هم تحقق برنامه هفتم پیشرفت کمک کند.
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی درباره اینکه آیا با افزایش تولید واردات صفر خواهد شد، گفت: توقف واردات بستگی به کنترل مصرف دارد اگر اقدامات موثر در زمینه مدیریت مصرف بنزین که متولی اصلی آن هم وزارت نفت نیست انجام شود شاید بتوانیم واردات را صفر کنیم، دستگاههایی مثل وزارت صمت باید در زمینه مدیریت مصرف فعالیت کنند، مباحث اقتصاد رفتاری موثر اجرا شود و نهایتا اینکه اگر برنامهریزی و اقدام به موقع داشته باشیم؛ میتوانیم بجلوی رشد مصرف را بگیریم تا از واردات جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر شتاب میانگین افزایش مصرف ۶ درصدی سالانه استمرار پیدا کند؛ با افزایش تولید هم نمیتوانیم کسری بنزین را جبران و واردات ادامه خواهد داشت.