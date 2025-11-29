خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر نفت در گفت‌وگو با ایلنا:

قیمت بنزین؛ مشتری سی‌ان‌جی را کاهش داد / افزایش ۱۶۸ درصدی گازسوز کردن خودروها

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی گفت: ظرفیت جایگاه‌های سی‌ان‌جی بالغ بر ۳۰ میلیون متر مکعب و اکنون مصرف این سوخت حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون متر مکعب است، این امکان را داریم که تا ۳۰ میلیون هم ظرفیت سی‌ان‌جی را افزایش دهیم.

محمدصادق عظیمی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برنامه افزایش تقاضا برای سی‌ان‌جی در کشور اظهار داشت: ظرفیت جایگاه‌های سی‌ان‌جی بالغ بر ۳۰ میلیون متر مکعب است و اکنون مصرف این سوخت حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون متر مکعب است، این امکان را داریم که تا ۳۰ میلیون هم ظرفیت سی‌ان‌جی را افزایش دهیم.

وی افزود: نکته اینکه با وجود افزایش حدود ۱۶۸ درصدی  تبدیل خودروها به گازسوز و استفاده از سی‌ان‌جی در یک سال گذشته؛ میانگین مصرف کاهش پیدا کرده است که عمدتا به بحث اقتصاد رفتاری برمی‌گردد، یعنی به دلیل اینکه سی‌ان‌جی صرفه آنچنانی ندارد و فاصله قیمتی بنزین و سی‌ان‌جی محسوس نیست؛ مشتری و مصرف‌کنندگان تمایل دارند از بنزین و نرخ ۳ هزار تومانی جایگاه استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی تصریح کرد: در توسعه زیرساخت؛ هم طرح تبدیل رایگان را فعال کردیم و هم اینکه توسعه جایگاه‌ها را در ماه‌های اخیر پیگیری کردیم و اگر به مبحث اقتصاد رفتاری توجه شود؛ سی‌ان‌جی می‌تواند توسعه پیدا کند.

