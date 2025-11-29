معاون وزیر نفت در گفتوگو با ایلنا:
قیمت بنزین؛ مشتری سیانجی را کاهش داد / افزایش ۱۶۸ درصدی گازسوز کردن خودروها
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی گفت: ظرفیت جایگاههای سیانجی بالغ بر ۳۰ میلیون متر مکعب و اکنون مصرف این سوخت حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون متر مکعب است، این امکان را داریم که تا ۳۰ میلیون هم ظرفیت سیانجی را افزایش دهیم.
وی افزود: نکته اینکه با وجود افزایش حدود ۱۶۸ درصدی تبدیل خودروها به گازسوز و استفاده از سیانجی در یک سال گذشته؛ میانگین مصرف کاهش پیدا کرده است که عمدتا به بحث اقتصاد رفتاری برمیگردد، یعنی به دلیل اینکه سیانجی صرفه آنچنانی ندارد و فاصله قیمتی بنزین و سیانجی محسوس نیست؛ مشتری و مصرفکنندگان تمایل دارند از بنزین و نرخ ۳ هزار تومانی جایگاه استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی تصریح کرد: در توسعه زیرساخت؛ هم طرح تبدیل رایگان را فعال کردیم و هم اینکه توسعه جایگاهها را در ماههای اخیر پیگیری کردیم و اگر به مبحث اقتصاد رفتاری توجه شود؛ سیانجی میتواند توسعه پیدا کند.