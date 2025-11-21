به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز جمعه (۳۰ آبان) برای سومین جلسه معاملاتی پیاپی با افت روبه‌رو شد؛ کاهش فراتر از انتظار ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا تا حدودی از قیمت‌ها حمایت کرد، اما فشار واشینگتن برای طرح صلح روسیه و اوکراین که می‌تواند عرضه جهانی را افزایش دهد، احساسات بازار را به سمت کاهش سوق داد، در همین حال تردید درباره کاهش نرخ بهره هم ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را محدود کرد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه بامداد روز جمعه به‌وقت گرینویچ با ۹۶ سنت یا ۱.۵ درصد کاهش، به ۶۲ دلار و ۴۲ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا پس از کاهش ۰.۵ درصدی در روز پنجشنبه، با یک دلار و سه سنت یا ۱.۸ درصد افت، ۵۷ دلار و ۹۷ سنت برای هر بشکه دادوستد شد.

قرار است هر دو شاخص طی این هفته به‌دلیل نگرانی‌ها از مازاد عرضه، بیش از ۲.۵ درصد کاهش یابند و بیشتر سود هفته گذشته را از بین ببرند.

با فشار واشینگتن برای طرح صلح اوکراین و روسیه به‌منظور پایان دادن به تنش‌های سه‌ساله، بازار نفت با روند کاهشی روبه‌رو شد؛ هم‌زمان تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت‌های روس‌نفت و لوک‌اویل روسیه از امروز (جمعه، ۲۱ نوامبر) اعمال می‌شود.

تحلیلگران مؤسسه ساکسو (Saxo) در یادداشتی خطاب به مشتریان خود با اشاره به واکنش ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، به طرح یادشده بیان کردند: «با موافقت زلنسکی برای همکاری بر طرح صلح تهیه‌شده از سوی آمریکا و روسیه و با توجه به تحریم‌های واشینگتن علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، قیمت نفت به روند نزولی خود ادامه داد.

با این حال، برخی تحلیلگران درباره زمان احتمالی دستیابی به توافق صلح ابراز تردید کردند.

تحلیلگران مؤسسه ای‌ان‌زد (ANZ) در یادداشتی نوشتند: توافق قطعی نیست، کی‌یف بارها خواسته‌های روسیه را غیرقابل قبول دانسته و مانع هرگونه پیشرفت شده است.

بازار همچنین درباره مؤثر بودن تازه‌ترین دور محدودیت‌های اعمال‌شده بر شرکت‌های نفتی روسیه دچار تردید است.

لوک‌اویل تا ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر) فرصت دارد سبد سهام بین‌المللی خود را واگذار کند.

تقویت دلار در بحبوحه عملکرد ضعیف‌تر بازار سهام در آمریکا هم سبب کاهش قیمت نفت شد، زیرا این کالا برای دارندگان دیگر ارزها گران‌تر می‌شود.

کلوین وانگ، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه اوای‌ان‌دی‌ای (OANDA)، در گفت‌وگویی با رویترز بیان کرد: بازار نفت احتمالاً در هفته‌های آینده با چند مانع روبه‌رو خواهد شد.

وی به فشار نزولی غیرمستقیم ناشی از روند نزولی شاخص S&P ۵۰۰ در روز پنجشنبه (۲۹ آبان) اشاره کرد.

تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه اوای‌ان‌دی‌ای ادامه داد: احتمال کاهش نرخ بهره ازسوی بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر به‌طور قابل توجهی به ۳۵ درصد (طبق ابزار سی‌ام‌ای فدواچ CME FedWatch) از حدود ۹۰ درصد در ماه گذشته کاهش یافته است و این موضوع تقاضای نفت را کاهش می‌دهد.

دلار روز جمعه در مسیر ثبت بهترین هفته خود در بیش از یک ماه گذشته قرار داشت، زیرا سرمایه‌گذاران بر این باور بودند که بعید است بانک مرکزی آمریکا در ماه آینده میلادی نرخ بهره را کاهش دهد.

