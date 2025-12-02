خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گسترش صادرات محصولات پتروشیمی به بازار اوراسیا

گسترش صادرات محصولات پتروشیمی به بازار اوراسیا
کد خبر : 1716809
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از گسترش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به بازار اوراسیا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده دوشنبه (۱۰ آذر) در نشست بررسی نحوه حضور صنعت پتروشیمی در بیست‌ونهمین دوره نمایشگاه روپلاستیکا در روسیه اظهار کرد: همکاری‌های خوبی در سال‌های اخیر میان بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی ایران با روسیه و کشورهای اوراسیا آغاز شده که نتیجه آن، رشد صادرات به این کشورها بوده است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های پتروشیمی ایرانی با حضور در نمایشگاه‌های تخصصی در روسیه توانسته‌اند خود را معرفی و جایگاه مناسبی در بازار این کشور پیدا کنند، گفت: صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز همسو با دیگر شرکت‌های فعال در صنعت می‌توانند با توجه به وجود تقاضا در بازارهای اوراسیا حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره برگزاری نمایشگاه روپلاستیکا بیان کرد: هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی با حضور خود در قالب پاویون جمهوری اسلامی ایران به‌صورت متمرکز در این نمایشگاه می‌توانند توانمندی‌های خود را برای شرکت‌های روسی به نمایش بگذارند و زمینه لازم برای افزایش صادرات در آینده فراهم شود.

نمایشگاه روپلاستیکا، هفتم تا ۱۰ بهمن در مسکو برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی