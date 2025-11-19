آمادگی ایران برای استفاده از تجربیات و انتقال تکنولوژی چین برای ساخت مسکن صنعتی و اجتماعی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی کشورمان با نی هونگ، وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری خلق چین در حاشیه دومین نشست بین المللی اتصال ریلی چین به اروپا دیدار و گفتگو کرد.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان در این دیدار بر ایجاد سرفصل‌های جدید همکاری دو کشور در زمینه مسکن و ساختمان تاکید کرد و برگزاری مستمر نشست‌های دوجانبه را برای روند توسعه مناسبات و پیشرفت‌های مشترک حائز اهمیت خواند.

صادق با تاکید بر اینکه چین یکی از کشورهای پیشرفته در حوزه ساخت و ساز زیربناهای حمل و نقل و مسکن است، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه‌ها برای انتقال دانش و تجربیات چین در ساخت و ساز، توسعه شهری و مقاوم سازی بناها خبر داد.

اولویت همکاری برای ساخت مسکن اجتماعی و مسکن استیجار

وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت انتقال تجربیات دو کشور و انتقال تکنولوژی در حوزه ساخت مسکن اجتماعی و مسکن صنعتی تاکید کرد.

وی از دیگر محورهای همکاری دو کشور را انتقال تکنولوژی به ایران در حوزه ساخت و ساز های مسکن پیش ساخته عنوان کرد.

تقویت همکاری مشترک پژوهشی دو کشور ایران و چین

همکاری مراکز تحقیقاتی دو کشور در حوزه مسکن و شهرسازی و حوزه های تخصصی ساختمان، صدور گواهینامه‌های مشترک، توسعه پایدار نواحی شهری و ساخت و ساز با تاکید بر انرژی های تجدید پذیر و منابع آب و همچنین مقاوم سازی در برابر بلایای طبیعی و آتش سوزی از دیگر موارد همکاری در حوزه مسکن دو کشور و محورهای گفتگوهای وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر مسکن جمهوری خلق چین بود.

مسکن اجتماعی و مسکن استیجار محور گفتگوهای وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر مسکن چین

در این نشست دو طرف بر تبادل تجربیات و دانشی که در چین در حوزه ساخت و ساز متناسب با تغییرات اقلیمی، مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها و اشتراک تکنولوژی‌هایی که برای خانه های هوشمند و متناسب با توسعه پایدار است، تاکید کردند و مقرر شد نقشه راه و برنامه اقدام در این خصوص تهیه شود.

