در سفر یک روزه معاونت بانکداری جامع و معاونت اعتبارات این بانک حاصل شد

خیز بانک صادرات ایران برای تقویت تأمین مالی صنایع صادراتی آذربایجان‌شرقی

خیز بانک صادرات ایران برای تقویت تأمین مالی صنایع صادراتی آذربایجان‌شرقی
در جریان سفر یک‌روزه معاونان بانکداری جامع و اعتبارات بانک صادرات ایران به تبریز، مجموعه‌ای از مذاکرات و توافق‌های مهم برای پشتیبانی و تأمین مالی صنایع بزرگ صادراتی آذربایجان‌شرقی در سه حوزه برق، داروسازی و صنایع ریلی حاصل شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در این سفر که همزمان با بیست‌ونهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی انجام شد، داود مهدیان معاون بانکداری جامع و مهدی رزمی معاون اعتبارات بانک صادرات ایران به همراه امین امیرگان مدیر شعب استان، فریدون صالحیان رئیس اداره کل بانکداری خرد و بازاریابی و جمعی از معاونان و کارشناسان، راهکارهای گسترش همکاری با شرکت‌های شاخص صادراتی استان را بررسی کردند.

در حوزه صنایع برق، مذاکرات با شرکت سیم و کابل تبریز «سیمکات» برای توسعه همکاری‌ها و حمایت‌های مالی از این مجموعه بزرگ تولیدی و صادراتی با جدیت دنبال و نتایج مؤثری حاصل شد.

در بخش داروسازی نیز با توجه به چالش‌های نقدینگی، کمبود منابع ارزی و ریالی و نیازهای رو به رشد حوزه سلامت، دیدار با مدیران شرکت داروسازی زهراوی زمینه‌ساز توافق‌هایی برای پشتیبانی بانکی و تقویت توان صادراتی این شرکت شد. طی این مذاکرات، ظرفیت‌های موجود بانک برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی و صادراتی شرکت زهراوی در اختیار شرکت قرار گرفت.

در صنعت ریلی نیز جلسات با شرکت گسترش صنایع ریلی ایران، تنها تولیدکننده انحصاری قطعات ریلی کشور در شرایط تحریم، به توافق‌هایی برای تمرکز فعالیت‌های مالی و بانکی این شرکت در بانک صادرات ایران انجامید.

همچنین داود مهدیان در حاشیه این سفر در بیست‌ونهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی حضور یافت و با مدیران و فعالان اقتصادی، صنعتی و تجاری استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

