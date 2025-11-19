تحریمها درآمد نفتی روسیه را کاهش میدهد
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد تحریمهای اخیر علیه روسنفت و لوکاویل درآمدهای نفتی روسیه را کاهش داده است و در بلندمدت حجم فروش نفت این کشور را محدود میکند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه (۲۶ آبان) اعلام کرد تحریمهای آمریکا علیه غولهای نفتی روسیه، روسنفت و لوکاویل، هماکنون درآمدهای نفتی روسیه را کاهش داده است و احتمال دارد در آینده مقدار نفت فروختهشده این کشور را نیز محدود کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) در بیانیهای اعلام کرد تحلیل اولیه از تأثیر تحریمهای ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) نشان میدهد این اقدامها با کاهش قیمت نفت روسیه و در نتیجه توانایی این کشور برای تأمین مالی جنگ علیه اوکراین، به هدف خود در کاهش درآمدهای مسکو دست یافته است.
این اقدام از جمله شدیدترین تحریمهای آمریکا از زمان حمله تمامعیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و نخستین تحریمهای مستقیم اعمالشده از سوی رئیسجمهوری دونالد ترامپ علیه روسیه از زمان آغاز به کار وی در ژانویه بود.
بر اساس این تحریمها، شرکتها تا ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) فرصت دارند معاملههای خود با روسنفت و لوکاویل را کاهش دهند؛ در غیر این صورت ممکن است از دسترسی به سیستم مالی مبتنی بر دلار محروم شوند.
با این حال هنوز مشخص نیست وزارت خزانهداری چگونه این تحریمها را اجرا خواهد کرد، چین و هند همچنان از بزرگترین خریداران نفت روسیه هستند.
تحلیل اُفک نشان میدهد چند نوع کلیدی نفت خام روسیه با پایینترین قیمتهای چند سال اخیر معامله میشوند. نزدیک به ۱۲ خریدار بزرگ هندی و چینی نیز اعلام کردهاند قصد دارند خرید نفت روسیه برای تحویل در ماه دسامبر را متوقف کنند.
دادههای گروه مالی بورس اوراق و بهادار لندن نشان داد نفت خام اورال بارگیریشده در پایانه نووروسیسک دریای سیاه روز ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) با قیمت ۴۵ دلار و ۳۵ سنت برای هر بشکه و پایینترین سطح از مارس ۲۰۲۳ معامله شد، در آن زمان روسیه تازه ناوگان سایهای از نفتکشها را برای دور زدن سقف قیمت ۶۰ دلار تعیینشده از سوی گروه هفت در دسامبر ۲۰۲۳ تشکیل داده بود.
بارگیری محمولههای نفت خام در پایانه نووروسیسک پس از دو روز تعلیق ناشی از حملههای پهپادی و موشکی اوکراین از سر گرفته شد.
رویترز اوایل ماه جاری گزارش داد تخفیفهای نفت روسیه نسبت به نفت برنت افزایش یافته است، زیرا پالایشگاههای بزرگ هندی و چینی در واکنش به تحریمهای آمریکا خرید خود را کاهش دادهاند.
سخنگوی وزارت خزانهداری آمریکا گفت: این تحریمها کرملین را با مشکل روبهرو کرده و این وزارتخانه آماده است در صورت لزوم اقدامهای بیشتری برای پایان دادن به تنشهای بین مسکو و کییف انجام دهد.