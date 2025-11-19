کشف جدید میدان گازی در شمال شرق کشور تکذیب شد

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، یحیی فیضی با بیان اینکه این مخزن در سال های گذشته کشف شده و در حال حاضر با تمهیدات اندیشیده شده و اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی، عملیات استحصال و بهره برداری از این مخزن در حال انجام است، افزود: با بهره برداری از این میدان گازی، روزانه ۳ میلیون مترمکعب گاز به خوراک پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد اضافه و توسط این پالایشگاه تصفیه و به خطوط انتقال گاز ارسال خواهد شد.

گفتنی است، میدان گازی توس در ۱۰۰ کیلومتری شمال‌شرق شهر مشهد و جنوب میدان‌های خانگیران و گنبدلی سرخس واقع شده است. این میدان در سال ۱۳۸۸ کشف شده است و توسعه و بهره‌برداری از این میدان گازی تا پایان سال جاری، سبب افزایش پایداری انرژی در شمال و شرق کشور خواهد شد.

