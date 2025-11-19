هند خریدار نفت کویت شد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، چهار منبع تجاری روز سه‌شنبه (۲۷ آبان) اعلام کردند شرکت ریلاینس هند یک میلیون بشکه نفت خام سنگین را از شرکت نفت کویت (کی‌پی‌سی KPC) از طریق مناقصه خریده است.

شرکت نفت کویت هفته گذشته برای فروش حجمی از نفت خام پالایشگاه «الزور» که به‌دلیل تعمیرات برنامه‌ریزی‌نشده پس از آتش‌سوزی قادر به فرآوری‌ این محموله‌ها نبود، مناقصه برگزار کرد.

به گفته منابع، این محموله‌ها ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین کویت برای بارگیری در روزهای ۶ تا ۷ دسامبر (۱۵ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴) و همین مقدار نفت خام «ائوسن» برای بارگیری در روزهای ۸ تا ۹ دسامبر (۱۷ تا ۱۸ آذر ۱۴۰۴) را شامل می‌شود که به ریلاینس واگذار شده است.

ریلاینس ماه گذشته پس از تحریم تولیدکنندگان بزرگ روس، روس‌نفت و لوک‌اویل، از سوی ایالات متحده آمریکا خرید نفت روسیه را متوقف کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد این پالایشگاه هندی دست‌کم ۱۲ میلیون بشکه نفت خام تک‌محموله از خاورمیانه و قاره آمریکا خریداری کرده است.

