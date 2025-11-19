صادرات میلگرد به عراق از ۳ مرز ایران ممنوع شد
معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت استان اصفهان اعلام کرد صادرات میلگرد به عراق از مرزهای شلمچه، سومار و مهران متوقف شده است. این تصمیم به همه مسئولان مرتبط در استان ابلاغ شده است.
بر اساس ابلاغیه جدید معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خطاب به اتاق بازرگانی استان اصفهان، مدیرعامل شهرکهای صنعتی این استان، رئیس خانه صمت استان اصفهان، رئیس انجمن صادرکنندگان استان اصفهان و رئیس اتاق بازرگانی استان کاشان، صادرات میلگـرد به کشور عـراق از مرزهــای شلمچه، سومــار و مهــران به داخل خاک عراق ممنوع شد.