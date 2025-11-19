خبرگزاری کار ایران
معاونت وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد:

آغاز ثبت سفارش حبوبات سهمیه فصل زمستان از اول آذرماه

آغاز ثبت سفارش حبوبات سهمیه فصل زمستان از اول آذرماه
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ثبت سفارش حبوبات سهمیه فصل زمستان از تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۴ امکان پذیر است.

به گزارش  ایلنا، در اطلاعیه این معاونت در مورد ثبت سفارش حبوبات آمده است: مراحل ثبت سفارش سیستمی بوده و اعتبار آن شش ماه خواهد بود. 

 نیاز سالانه کشور به حبوبات حدود ۸۰۰ هزار تن است که یک سوم آن از محل واردات تامین می‌شود؛ بر اساس نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرک، به دلیل بروز شرایط بحرانی، صادرات حبوبات از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی ممنوع شده بود.

 

