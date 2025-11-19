آغاز ثبت سفارش حبوبات سهمیه فصل زمستان از اول آذرماه

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه این معاونت در مورد ثبت سفارش حبوبات آمده است: مراحل ثبت سفارش سیستمی بوده و اعتبار آن شش ماه خواهد بود.

نیاز سالانه کشور به حبوبات حدود ۸۰۰ هزار تن است که یک سوم آن از محل واردات تامین می‌شود؛ بر اساس نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرک، به دلیل بروز شرایط بحرانی، صادرات حبوبات از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی ممنوع شده بود.

