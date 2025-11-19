خبرگزاری کار ایران
وزیر ارتباطات در اجلاس WTDC-۲۵ با تشریح دستاوردهای دیجیتال ایران تأکید کرد:

پایداری توسعه دیجیتال ایران زیر فشار جنگ و تحریم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از سخنرانان اصلی در نشست سطح‌بالای کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات (WTDC-25) در باکو، ضمن تشریح دستاوردهای ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاکید کرد که موفقیت‌های اخیر ایران در حوزه تحول دیجیتال در حالی حاصل شده است که کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه با حملات نظامی به زیرساخت‌های ارتباطی غیرنظامی، حملات سایبری و محدودیت‌های گسترده فناوری و مالی روبه‌رو بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آغاز سخنرانی با اشاره به موضوع این گردهمایی یعنی «اتصال جهانی، معنادار و مقرون‌به‌صرفه برای توسعه‌ای فراگیر و پایدار» تأکید کرد که دسترسی برابر به فضای دیجیتال یک حق اساسی انسانی است.

دسترسی مقرون‌به‌صرفه و گسترده به اینترنت

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ایران هزینه بسته پرمصرف اینترنت موبایل را به ۰٫۳ درصد و اینترنت ثابت را به ۰٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش داده است، تأکید کرد: کشور در جمع مقرون‌به‌صرفه‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته و بزرگ‌ترین مانع ورود به فضای آنلاین، یعنی هزینه سنگین، برطرف شده است.

هاشمی، تصریح کرد: ایران با ۱۶۶٫۳ اشتراک اینترنت موبایل به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت و پوشش بیش از ۹۲ درصدی شبکه‌های 3G و 4G/LTE، در میان کشورهایی با گسترده‌ترین شبکه‌های دسترسی قرار دارد و استقرار شبکه 5G نیز با بیش از ۲۴۰۰ سایت فعال سرعت گرفته است.

اتصال معنادار؛ زیربنای رشد علمی و اقتصادی

وزیر ارتباطات با تاکید به اینکه اتصال به اینترنت تنها به معنای «وصل بودن» نیست، ادامه داد: بلکه باید معنادار باشد و بستری برای رشد علمی، اقتصادی و اجتماعی فراهم کند.

هاشمی همچنین به پیشرفت ایران در کاهش شکاف دیجیتال میان مناطق شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: کشور توانسته در رتبه ۹ جهان در کاهش شکاف روستایی در پرداخت‌های دیجیتال قرار گیرد و فناوری مالی و خدمات آنلاین برای همه مردم، چه در شهر و چه در روستا، تقریباً به یک اندازه در دسترس باشد.

دو برنامه ملی کلیدی برای تحول دیجیتال

وزیر ارتباطات دو برنامه ملی کلیدی را عامل این موفقیت‌ها معرفی کرد که یکی را ایجاد زیست‌بوم دیجیتال دولت معرفی کرد و گفت: این برنامه با هدف تحول دیجیتال، خدمات دولتی را از طریق یک درگاه واحد و با بهره‌گیری از عامل‌های هوشمند ارائه می‌کند. عامل‌های هوشمند به نمایندگی از کاربران، فرآیندهای اداری میان دستگاه‌ها را پیگیری می‌کنند که موجب صرفه‌جویی در زمان، انرژی و هزینه و ارتقای عدالت اجتماعی می‌شود.

وی، گسترش شبکه فیبر نوری را یکی دیگر از این برنامه ها بیان کرد و افزود: ایران در حال مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری است و شبکه فیبر منازل و کسب‌وکارها را توسعه داده است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: بیش از ۹ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته و بیش از ۴۵ درصد اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شده است. این پروژه نه تنها کیفیت دسترسی به اینترنت را بهبود داده، بلکه زیرساخت پایدار برای فناوری‌های آینده‌محور مانند شهرهای هوشمند، آموزش از راه دور و سلامت دیجیتال فراهم کرده است.

دستاوردها در شرایط تحریم و جنگ

هاشمی تأکید کرد: این موفقیت‌ها در شرایط دشوار و تحت فشارهای گسترده بین‌المللی، از جمله حملات نظامی به زیرساخت‌های ارتباطی غیرنظامی، حملات سایبری و محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و شبکه‌های مالی در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، به دست آمده است.

وی با اشاره به پایداری زیرساخت‌ها و توان نیروی انسانی کشور، اعلام کرد: ایران آماده همکاری برد-برد با تمام کشورهای جهان برای توسعه دیجیتال فراگیر است و هدف افزایش سهم اقتصاد دیجیتال تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را دنبال می‌کند.

چشم‌انداز همکاری بین‌المللی

وزیر ارتباطات در پایان سخنان خود بر اهمیت همکاری بین‌المللی برای تحقق توسعه دیجیتال فراگیر تأکید کرد و گفت: رسیدن به چشم‌انداز ۱۰ درصدی سهم اقتصاد دیجیتال بدون همکاری جهانی ممکن نیست و جمهوری اسلامی ایران از تعامل با کشورها استقبال می‌کند تا هم‌افزایی در اجرای برنامه‌ها و تحقق توسعه دیجیتال برای همه مردم جهان ایجاد شود.

