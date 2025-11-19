خبرگزاری کار ایران
آمادگی ایران برای استفاده از تجربیات چین برای ساخت مسکن صنعتی و اجتماعی

وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر مسکن چین دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار بر تدوین نقشه راه و برنامه اقدام در زمینه‌های مسکن و شهرسازی و آمادگی دو کشور برای انتقال دانش و تجربیات در حوزه ساخت و ساز، توسعه شهری و مقاوم سازی بناها تاکید شد.

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی کشورمان با نی هونگ، وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری خلق چین در حاشیه دومین نشست بین المللی اتصال ریلی چین به اروپا دیدار و گفتگو کرد.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان در این دیدار بر ایجاد سرفصل‌های جدید همکاری دو کشور در زمینه مسکن و ساختمان تاکید کرد و برگزاری مستمر نشست‌های دوجانبه را برای روند توسعه مناسبات و پیشرفت‌های مشترک حائز اهمیت خواند.

صادق با تاکید بر اینکه چین یکی از کشورهای پیشرفته در حوزه ساخت و ساز زیربناهای حمل و نقل و مسکن است، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه‌ها برای انتقال دانش و تجربیات چین در ساخت و ساز، توسعه شهری و مقاوم سازی بناها خبر داد.

وی با بیان اینکه یادداشت تفاهم همکاری مسکن دو کشور ایران و چین در سفر رییس جمهور کشورمان به چین به امضای مقامات دو کشور خواهد رسید، این دیدارها و گفتگوها را سرآغازی برای ترسیم نقشه راه و تدوین چارچوب‌های همکاری دو کشور در حوزه مسکن و ساختمان عنوان کرد.  

اولویت همکاری برای ساخت مسکن اجتماعی و مسکن استیجار

وزیر راه و شهرسازی یکی از زمینه‌های مهم همکاری بین دو کشور در بخش مسکن را مشارکت در ساخت مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری عنوان و تصریح کرد: تسهیلات را در این زمینه در اختیار شرکت‌های چینی علاقمند قرار خواهیم داد.

صادق بر اهمیت انتقال تجربیات دو کشور و انتقال تکنولوژی در حوزه ساخت مسکن اجتماعی و مسکن صنعتی تاکید کرد.

وی از دیگر محورهای همکاری دو کشور را انتقال تکنولوژی به ایران در حوزه ساخت و ساز های مسکن پیش ساخته عنوان کرد.

تقویت همکاری مشترک پژوهشی دو کشور ایران و چین

همکاری مراکز تحقیقاتی دو کشور در حوزه مسکن و شهرسازی و حوزه های تخصصی ساختمان، صدور گواهینامه‌های مشترک، توسعه پایدار نواحی شهری و ساخت و ساز با تاکید بر انرژی های تجدید پذیر و منابع آب و همچنین مقاوم سازی در برابر بلایای طبیعی و آتش سوزی از دیگر موارد همکاری در حوزه مسکن دو کشور و محورهای گفتگوهای وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر مسکن جمهوری خلق چین بود.

تدوین نقشه راه و برنامه اقدام مشترک

وزیر راه و شهرسازی در این نشست، همچنین بر همکاری برای تبادل دانش در زمینه مدل‌های موفق چینی در تلفیق حمل‌ونقل با توسعه شهری (Transit-Oriented Development) و تدوین نقشه راه و برنامه اقدام تاکید کرد.

مسکن اجتماعی و مسکن استیجار محور گفتگوهای وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر مسکن چین

در این نشست دو طرف بر تبادل تجربیات و دانشی که در چین در حوزه ساخت و ساز متناسب با تغییرات اقلیمی، مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها و اشتراک تکنولوژی‌هایی که برای خانه های هوشمند و متناسب با توسعه پایدار است، تاکید کردند و مقرر شد نقشه راه و برنامه اقدام در این خصوص تهیه شود.

