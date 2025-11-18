آغاز پروژه محرومیت زدایی در منطقه آزاد قشم
تفاهمنامه همکاری ۲۱۰ میلیارد تومانی میان بنیاد علوی و سازمان منطقه آزاد قشم با هدف محرومیتزدایی، ارتقای شاخصهای اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در جزیره قشم، صبح امروز با حضور مدیرعاملان دو مجموعه به امضا رسید.
به گزارش ایلنا، تفاهمنامه همکاری میان بنیاد علوی و سازمان منطقه آزاد قشم با هدف اجرای برنامههای توسعهای و محرومیتزدایی در مناطق هدف جزیره قشم، صبح امروز در محل بنیاد علوی و با حضور محمود عسکریآزاد، مدیرعامل بنیاد و عادل پیغامی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، امضا شد.
بر اساس این تفاهمنامه، مجموعاً ۲۱۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای محرومیتزدایی اختصاص مییابد و این اعتبارات در قالب تسهیلات درمانی، تسهیلات مسکنی، طرح خرد و خانگی و طرح کارگاهی در مناطق هدف جزیره قشم به کار گرفته خواهد شد.
عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن در جزیره اظهار داشت:هدف ما توسعه متوازن و بوممبنا در قشم است. در سالهای اخیر اقدامات زیرساختی قابلتوجهی انجام شده، اما موضوعاتی همچون ارتقای وضعیت دانشآموزان و توسعه سرانههای آموزشی نیازمند توجه بیشتر است. امیدواریم این همکاری مشترک نقطه عطفی برای پیشبرد طرحهای اجتماعی و اقتصادی در جزیره باشد.
محمود عسکریآزاد مدیرعامل بنیاد علوی، نیز با اشاره به چارچوب مأموریتی بنیاد تاکید داشت:بنیاد علوی در چهار محور عمرانی و زیرساختی، ارتقای سلامت، توانمندسازی اقتصادی و توسعه کسبوکار، و آموزش و استعدادیابی مأموریت جدی دارد به همین دلیل تمرکز بنیاد بر توانمندسازی پایدار است و در این راستا، برنامههای توسعهای به صورت هدفمند و ساختارمند دنبال میشود.
وی در پایان افزود:این تفاهمنامه گامی مهم در راستای بهبود شاخصهای آموزشی، سلامت و اقتصادی در مناطق کمبرخوردار جزیره قشم به شمار میرود و حمایتهای بنیاد در حوزه توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی موجب تقویت ظرفیتهای محلی و ایجاد مسیری پایدار برای توسعه خواهد شد.