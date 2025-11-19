خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لله‌گانی در گفتگو با ایلنا عنوان کرد؛

پیگیر مستثنی‌شدن کامل بانک رفاه از قانون جدید هستیم

پیگیر مستثنی‌شدن کامل بانک رفاه از قانون جدید هستیم
کد خبر : 1715994
لینک کوتاه کپی شد.

بانک رفاه اجتماعی‌ترین بانک کشور و متعلق به عموم بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: این بانک متعلق به شخص خاصی نیست، بلکه متعلق به عموم جامعه و میلیون‌ها بیمه‌شده تأمین اجتماعی است.

اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، در حاشیه دومین نشست سراسری آموزشی هم‌اندیشی مدیران صف و ستاد این بانک در سال ۱۴۰۴ که با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی برگزار شد، از تلاش وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی برای مستثنی کردن بانک رفاه از قانون جدید مدیریت بانک‌های غیردولتی خبر داد.

پیگیری برای استثناء شدن بانک رفاه کارگران از قانون جدید

اسماعیل لله‌گانی، در گفتگو  با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت مالکیت و مدیریت بانک رفاه پس از اجرای بند «ت» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس این بند، از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم، مدیریت ۶۷ درصد از سهام تمام بانک‌های غیردولتی به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده و تنها ۳۳ درصد آن در اختیار مالکان قبلی باقی مانده است.

بانک رفاه متعلق به میلیون‌ها بیمه‌شده است، نه شخص خاص

وی افزود: به نظر می‌رسد نیت قانون‌گذار عمدتاً متوجه اشخاص حقیقی بوده که مالکیت یا مدیریت کامل بانک را در اختیار داشته‌اند و قصد جلوگیری از تمرکز قدرت در دست افراد خاص را داشته است.

مدیرعامل بانک رفاه با تأکید بر ماهیت اجتماعی این بانک تصریح کرد: بانک رفاه را می‌توان اجتماعی‌ترین بانک کشور دانست. همه افرادی که حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند، در واقع سهامدار سازمان و در نتیجه سهامدار بانک رفاه هستند. بنابراین این بانک متعلق به شخص خاصی نیست، بلکه متعلق به عموم جامعه و میلیون‌ها بیمه‌شده تأمین اجتماعی است.

پیگیری جدی برای مستثنی شدن کامل بانک رفاه

لله‌گانی توضیح داد: با توجه به همین فلسفه، هم سازمان تأمین اجتماعی و هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری جدی هستند تا مصوبه‌ای اخذ شود که بانک رفاه به‌طور کامل از مفاد این بند قانون مستثنی شود. در حال حاضر مدیریت ۳۳ درصد سهام بانک در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و ۶۷ درصد آن در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌هاست، اما تلاش‌ها برای بازگشت کامل مالکیت و مدیریت به سازمان تأمین اجتماعی ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب