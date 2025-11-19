اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، در حاشیه دومین نشست سراسری آموزشی هم‌اندیشی مدیران صف و ستاد این بانک در سال ۱۴۰۴ که با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی برگزار شد، از تلاش وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی برای مستثنی کردن بانک رفاه از قانون جدید مدیریت بانک‌های غیردولتی خبر داد.

پیگیری برای استثناء شدن بانک رفاه کارگران از قانون جدید

اسماعیل لله‌گانی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت مالکیت و مدیریت بانک رفاه پس از اجرای بند «ت» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس این بند، از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم، مدیریت ۶۷ درصد از سهام تمام بانک‌های غیردولتی به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده و تنها ۳۳ درصد آن در اختیار مالکان قبلی باقی مانده است.

بانک رفاه متعلق به میلیون‌ها بیمه‌شده است، نه شخص خاص

وی افزود: به نظر می‌رسد نیت قانون‌گذار عمدتاً متوجه اشخاص حقیقی بوده که مالکیت یا مدیریت کامل بانک را در اختیار داشته‌اند و قصد جلوگیری از تمرکز قدرت در دست افراد خاص را داشته است.

مدیرعامل بانک رفاه با تأکید بر ماهیت اجتماعی این بانک تصریح کرد: بانک رفاه را می‌توان اجتماعی‌ترین بانک کشور دانست. همه افرادی که حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند، در واقع سهامدار سازمان و در نتیجه سهامدار بانک رفاه هستند. بنابراین این بانک متعلق به شخص خاصی نیست، بلکه متعلق به عموم جامعه و میلیون‌ها بیمه‌شده تأمین اجتماعی است.

پیگیری جدی برای مستثنی شدن کامل بانک رفاه

لله‌گانی توضیح داد: با توجه به همین فلسفه، هم سازمان تأمین اجتماعی و هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری جدی هستند تا مصوبه‌ای اخذ شود که بانک رفاه به‌طور کامل از مفاد این بند قانون مستثنی شود. در حال حاضر مدیریت ۳۳ درصد سهام بانک در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و ۶۷ درصد آن در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌هاست، اما تلاش‌ها برای بازگشت کامل مالکیت و مدیریت به سازمان تأمین اجتماعی ادامه دارد.

