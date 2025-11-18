دومین نشست سراسری آموزشی هماندیشی مدیران بانک رفاه برگزار شد؛
رونمایی از سامانه «تأمین مالی زنجیره تولید» و پلتفرم خرید اعتباری «وایب»
وزیر کار: تأمین مالی زنجیرهای همزمان به کمک تولید و کنترل تورم میآید
دومین نشست سراسری آموزشی هماندیشی مدیران صف و ستاد بانک رفاه کارگران در سال ۱۴۰۴ برگزار و از پلتفرم خرید و فروش اعتباری «وایب» و همچنین سامانه تامین مالی زنجیره تولید (SCF) رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، دومین نشست سراسری آموزشی هماندیشی مدیران صف و ستاد بانک رفاه کارگران در سال ۱۴۰۴ با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسماعیل للهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست از پلتفرم خرید و فروش اعتباری «وایب» و همچنین سامانه تامین مالی زنجیره تولید (SCF) رونمایی شد؛ اقدامی که بانک رفاه آن را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و تأمین مالی زنجیرهای تعریف کرده است.
در این مراسم، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اسماعیل للهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران درباره ضرورت توسعه ابزارهای نوین مالی، نقش تأمین مالی زنجیرهای در رونق تولید و کنترل تورم و همچنین طراحی زنجیره کامل از مصرفکننده نهایی تا حلقههای تولید توضیحاتی ارائه کردند.
تأمین مالی زنجیرهای؛ راهحلی برای رکود و تورم همزمان
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست با تاکید بر اینکه «جامعه هدف بانک رفاه، کارگران و بازنشستگان با ویژگیهای خاص خود هستند» گفت: بانک رفاه باید بتواند در شرایط دشوار اقتصادی، خدمات متناسب و موثر به این جامعه ارائه دهد.
وی با ابراز خرسندی از رونمایی ابزارهای جدید بانکی در بانک رفاه اظهار کرد: توسعه این ابزارها میتواند دامنه خدمات بانک را گسترش دهد و نیازهای جامعه هدف را بهتر پوشش دهد.
میدری با اشاره به رونمایی سامانه تأمین مالی زنجیره ارزش (SCF) تصریح کرد: این ابزار از سیاستهایی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به طور جدی دنبال میکنند و خوشبختانه زیرساختهای حقوقی و فنی آن فراهم شده است.
وی با تشریح شرایط پیچیده اقتصاد ایران بیان کرد: از یک طرف در شرایط رکودی قرار داریم و واحدهای تولیدی نیازمند تأمین مالی هستند تا بتوانند مشکلات خود را کاهش دهند و چرخهای تولید را به حرکت درآورند؛ اما از طرف دیگر با تورم بالا روبهرو هستیم و هرگونه تزریق بیمحابای منابع مالی میتواند تورمزا باشد.
به گفته وزیر رفاه، ابزاری که امروز در بانک رفاه معرفی شده، میتواند به تحقق دو هدف همزمان کمک کند؛ اهدافی که معمولاً در قالب یک «تریدآف» در برابر هم قرار میگیرند: تأمین مالی تولید و کنترل تورم.
وی تاکید کرد: با «هدایت و کنترل نقدینگی در چارچوب تأمین مالی زنجیرهای» میتوان هم به کنترل تورم کمک کرد و هم بخشی از مشکلات تولید را کاهش داد.
میدری افزود: خوشبختانه برای تحقق این اهداف، بانک مرکزی و بهویژه شخص معاون نظارت، دکتر محمدپور، همکاری ویژهای داشتهاند؛ چه در موضوع چک، چه در حوزه مشاغل خانگی و چه در تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی، حتی در شرایط سختی مانند دوره جنگ ۱۲ روزه، بانک مرکزی همراهی کامل داشت تا سیاستهای حمایتی در عمل اجرا شود.
وزیر رفاه با اشاره به نقش نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات گفت: این نهادها از یکسو بر حسن اجرای امور نظارت میکنند و از سوی دیگر کمک میکنند کارها بهصورت روان و منظم پیش برود.
به گفته او، این همدلی و ظرفیت مشترک در شبکه بانکی و دستگاههای مرتبط، زمینهای است برای حل بخشی از مشکلات کشور و حرکت دادن چرخهای تولید در کنار ارائه خدمات رفاهی بیشتر به کارگران و بازنشستگان.
میدری با اشاره به اهمیت این نشست آموزشی و هماندیشی عنوان کرد: امیدوارم دستاوردهای این نشست در عمل و در جامعه خود را نشان دهد و بانک رفاه هر روز در انجام وظایف خود موفقتر عمل کند.
زنجیره کامل از مصرفکننده تا تولیدکننده؛ تشریح سازوکار «وایب» و SCF
در ادامه این نشست، اسماعیل للهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تشریح جزئیات سامانه تأمین مالی زنجیره تولید و پلتفرم خرید اعتباری «وایب» گفت: اعدادی که تاکنون در زمینه رشد تأمین مالی زنجیرهای ثبت شده، نشان میدهد این حوزه ظرفیت بسیار بالایی در اقتصاد کشور دارد و میتواند نقش مهمی در تأمین مالی و سازماندهی زنجیره تولید ایفاء کند.
وی با اشاره به راهاندازی سامانههای الکترونیک در بانک رفاه توضیح داد: در این سازوکار، «خریدار» محور اصلی زنجیره است و زنجیره تأمین و فروش به گونهای طراحی شده که متقاضی (خریدار نهایی) بتواند از پایینترین حلقه، یعنی سطح مصرفکننده، به حلقههای بعدی زنجیره متصل شود.
للهگانی با اشاره به رونمایی و راهاندازی پلتفرم «وایب» بیان کرد: در گذشته وقتی کارت اعتباری در اختیار مشتری قرار میگرفت، بعضاً فروشندگان و برخی کسبه، کالا را با قیمتهای بالا عرضه میکردند؛ اما اکنون در سامانه «وایب» امکان جستوجوی کالا با کمترین قیمت فراهم شده است. این موضوع هم به نفع مصرفکننده است و هم شفافیت بیشتری در بازار ایجاد میکند.
به گفته مدیرعامل بانک رفاه، این زنجیره از مراجعه ساده مشتری به شعبه و دریافت خدمات آغاز میشود؛ در مرحله بعد، مشتری میتواند در فروشگاههای حضوری خرید کند، اما با توسعه سامانه «وایب» امکان خرید غیرحضوری و اینترنتی هم فراهم شده است. در این فرآیند، پس از انتخاب کالا، تحویل به مشتری انجام میشود و در ادامه، ارتباط با فروشگاههای اینترنتی و سامانههای دیگر نیز برقرار میشود تا تأمین مواد اولیه و حلقههای بعدی تولید نیز در این زنجیره قرار گیرد.
للهگانی توضیح داد: این سامانه بهگونهای طراحی شده که نهتنها مشتریان عادی و فروشگاههای اینترنتی فعلی، بلکه تولیدکنندگانی که هنوز فروشگاه اینترنتی اختصاصی ندارند نیز بتوانند از طریق این بستر محصولات خود را عرضه کنند. در واقع، بانک رفاه قصد دارد یک «مارکت» ایجاد کند تا تولیدکنندگان هم بتوانند محصولات خود را در آن بفروشند.
وی افزود: در این سازوکار، بانک پس از انجام خرید، اوراق و اسناد مربوط را در اختیار ذینفعان قرار میدهد و این اوراق در زنجیره تأمین منتقل میشود. به این ترتیب، سه نوع خرید در سامانه دیده شده است؛ نخست، خرید مشتریان از فروشگاههای فیزیکی، دوم، خرید از فروشگاههای اینترنتی موجود و سوم، خرید تولیدکنندگانی که تاکنون فروشگاه اینترنتی نداشتهاند و میتوانند از طریق این مارکت آنلاین به بازار متصل شوند.
مدیرعامل بانک رفاه با تأکید بر اینکه این زنجیره از «پایینترین حلقه یعنی مصرفکننده نهایی» شروع میشود و تا حلقههای تولید ادامه پیدا میکند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل ما این سازوکار را «سامانه مجازی زنجیره» مینامیم، زیرا تمام حلقهها از مصرف تا تولید در یک بستر متصل و قابل رصد قرار میگیرند.
للهگانی با اشاره به اینکه کارت رفاهی بانک رفاه برای نخستین بار در قالب چنین زنجیرهای عملیاتی شده است، افزود: این کارت و سامانههای متصل به آن این امکان را ایجاد کردهاند که از مصرفکننده نهایی تا حلقههای بالادستی تولید، یک زنجیره کامل و نسبتاً کمنظیر شکل بگیرد.
به اعتقاد وی، اگر اطلاعرسانی درست و گستردهای درباره این طرح انجام شود، میتواند به یکی از کاملترین زنجیرههای تأمین و مصرف در شبکه بانکی تبدیل شود.
وی تشریح کرد: بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود که این کارتها و زیرساختهای فنی لازم مورد تأیید قرار گرفته و اکنون از نظر فنی نیز شرایط برای توسعه این سامانه مهیاست.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل این زنجیره و مشارکت فعال شبکه بانکی و بخش تولید، بتوان گام موثری در رونق تولید و بهبود قدرت خرید برداشت.
نقش حمایت بانک مرکزی در پیشبرد طرحهای رفاهی و تأمین مالی
للهگانی با اشاره به حمایتهای صورتگرفته از سوی بانک مرکزی متذکر شد: اگر این حمایتها نبود، بسیاری از طرحهای تأمین مالی، بهویژه در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، به این شکل پیش نمیرفت.
وی توضیح داد: بانک رفاه در کنار مأموریتهای اصلی خود، در حوزه تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی نیز نقش مهمی بر عهده دارد و وقتی بانک و سازمان مطمئن شدند که حمایت بانک مرکزی به شکل قاطع وجود دارد، امکان دفاع از بسیاری از طرحها و برنامهها فراهم شده است.
للهگانی رویکرد حمایتی بانک مرکزی نسبت به شبکه بانکی را «بسیار مهم» توصیف و بیان کرد:با وجود مشکلات گسترده اقتصادی کشور، بسیاری از مسائل مطرحشده در حوزه بانکها لزوماً ریشه در شبکه بانکی ندارد، اما حمایت سیاستگذار میتواند به حل و مدیریت آنها کمک کند.
به گفته وی، استمرار این رویکرد حمایتی، زمینه را برای اجرای بهتر طرحهای تأمین مالی و رفاهی در بانک رفاه و سایر بانکها فراهم کرده است.