به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، کرامت ویس کرمی در نخستین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده های نفتی با اشاره به برنامه پیگیری و هم افزایی در زمینه مباحث اقتصادی و موضوع قاچاق فراورده ابراز امیدواری کرد که با اجرای اقدامات دردستور کار؛ همچنین برنامه ریزی منسجم بتوانیم شاهد کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت باشیم.

وی تصریح کرد: کنترل مصرف به این معنا نیست که به مصرف کننده سوخت ندهیم بلکه منظور این است که سوخت را در اختیار تولیدکننده واقعی قرار دهیم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: اکنون ایراد این است که مصرف کننده یا فعالیت ندارد و یا فعالیت کمی دارد و با پروانه صوری سوخت ۳۰۰ تومانی را دریافت و در مرزها با نرخ ۱۰۰ هزار تومان می فروشد.

وی در ادامه گفت: روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر گازوییل در کشور توزیع می شود که ۵۰ درصد آن در بخش حمل و‌ نقل به مصرف می رسد، پارسال میزان مصرف این بخش ۶۰ میلیون لیتر بود که امسال به کمتر از ۵۷ میلیون لیتر رسیده ایم.

وی گفت: در فرایند تخصیص سوخت به بخش‌های حمل و نقل، کشاورزی، نیروگاه‌ها و حتی خود بخش‌های وزارت نفت باید تجدیدنظر شود. اکنون به معادنی که بالای ۳۰۰ هزار لیتر سوخت مصرف می‌کنند دیگر گازوییل با لیتری ۳۰۰ تومان نمی‌دهیم و با شیب سالی ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش به آنها گازوییل تحویل می دهیم.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یادآور شد: در فرایند تخصیص سوخت باید پروانه بهره‌برداری وجود داشته باشد، دستگاه متولی مکلف است به مصرف‌کننده یا تولیدکننده‌ای که مصرف واقعی دارد، سوخت تخصیص دهد.

وی ادامه‌داد: اعداد و ارقام قاچاق شگفت‌آور است؛ در برخی مرزها با نرخ ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان گازوییل می فروشیم اما در داخل کشور لیتری ۳۰۰ تومان تحویل می‌دهیم. دستگاه متولی برایش هیچ اهمیتی ندارد و فقط می‌گوید سوخت ما کم است و باید بیشتر تخصیص دهید.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در ادامه تصریح کرد: با وجود کم‌بارشی در کشور، اما متولی بخش کشاورزی می‌گوید باید ۲۰ درصد از سال قبل بیشتر سوخت بدهید. در حالی که باید با آمار ثابت کنید که تولید کشاورزی افزایش یافته تا به شما سوخت بیشتر تحویل بدهیم اما هیچ کنترل و نظارتی ندارند؛ در جلسات رسمی می‌گویند چه اشکالی دارد بخشی از این سوخت قاچاق شود؟ مگر چه قدر از این ۱۲۰ میلیون لیتر گازوییل که روزانه مصرف می‌شود به بخش ما ارتباط دارد؟

وی تاکید کرد: باید از تولیدکننده حمایت شود، اما باید کنترل هم باشد. هزاران مصرف‌کننده جزء داریم که در سامانه صدف تقاضای خود را ثبت می‌کنند و رمز برای مصرف‌کننده ارسال می‌شود؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کاملا مشخص و واضح است و آیین‌نامه برای مواد قاچاق سوخت آن داریم که خیلی از مواد آن مصرف نمی‌شود.

ویس کرمی تصریح کرد: مصرف‌کننده‌ای در همین استان تهران داریم که انشعاب غیرمجاز گاز طبیعی از همسایه گرفته و با علمک به داخل کارگاه برده است. از این طرف هم سوخت مایع از ما می‌گیرد دستگاه متولی هم تقاضای سوخت آن را تایید کرده است. حتی مورد داشتیم ۱۵۰ هزار لیتر برای او تأیید شده است درحالیکه با ۴۰ هزار لیتر کار تولیدش انجام می‌شود.

ویس‌کرمی اظهار داشت: در بسیاری موارد مصرف‌کننده وقتی یک عددی برای درخواست سوخت می‌دهد، کاملا غیرکارشناسی و دلبخواهی است. ما وظیفه‌ای برای عملکرد ناوگان دیزلی نداریم؛ چه درون شهری و چه برون‌شهری، متولی مخصوص دارند.

وی افزود:‌ از سال ۹۳ که این موضوع مصوب شده تا امروز اجرا نشده است. دستگاه‌های امنیتی و انتظامی پای کار هستند. ما خودمان دستگاه پیمایش طراحی کردیم به دستگاه مربوطه دادیم و روی ناوگان نصب کردیم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با بیان اینکه باید این روند را ادامه دهیم، تاکید کرد: با این اقدامات روزانه کاهش پنج میلیون لیتری در مصرف گازوییل داشته‌ایم. از ابتدای امسال ۷۰۰ میلیون لیتر کاهش مصرف گازوییل داشته‌ایم و همین تعاملات توانسته تا حدودی به نتیجه برسد.

وی با اشاره به پروانه ها و برگه‌ها و بارنامه‌های صوری، گفت: در مجموع سالانه ۱۲ میلیارد لیتر گازوییل به نیروگاه‌ها به قیمت لیتری ۲۷۰ تومان می‌دهیم که در این بخش هم تخلف داریم. باید شرکت برق حرارتی کنترل کند. بخش کشاورزی چهار میلیارد لیتر در سال گازوییل دریافت می‌کند که شامل مصارف موتورخانه، گلخانه و ماشین‌آلات است. بخش صنعت هم سالی چهار میلیارد لیتر گازوییل مصرف می‌کند و از دستگاه‌های متولی درخواست داریم اینها را کنترل کنند.

وی گفت: وزیر وقت نفت در سال ۱۳۹۸ به همه دستگاه‌های متولی ابلاغ کرد تا الگوی مصرف سوخت را طراحی و نظارت کنند تا از سوی مصرف‌کننده رعایت شود. حتی گفتیم دستگاه‌های مربوطه خودشان الگوی مصرف به ما پیشنهاد بدهند تا بر اساس عملکرد آنها به مصرف‌کنندگان گازوییل بدهیم، اما عنوان می‌کنند ما نیرو نداریم تا از محل مصرف بازدید کند.

ویس‌کرمی تصریح‌کرد: تا زمانی که به این دستورالعمل‌ها توجه نشود نمی‌توانیم مبارزه هدفمند داشته باشیم. بارها دیده‌ایم مصرف‌کننده سوخت نبوده اما به او سوخت تحویل شده است، فرد انشعاب گاز غیرمجاز برای گرمایش گرفته و همزمان سوخت هم برای تولید گرفته است.

وی یادآور شد: منشأ قاچاق سوخت این بوده که همه مصرف‌کنندگان بیش از نیاز سوخت می‌گرفته‌اند و این مصارف خرد جمع شده و به این اعداد بزرگ قاچاق سوخت منجر می‌شود.

انتهای پیام/