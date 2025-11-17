خبرگزاری کار ایران
وزیر راه و شهرسازی در چین:

انجام مذاکرات اولیه برای اتصال ریلی چین به اروپا با قطار برقی سرخس-چشمه ثریا

وزیر راه و شهرسازی از انجام مذاکرات اولیه و گفت وگو در خصوص اتصال ریلی چین به اروپا از طریق قطار برقی سرخس به چشمه ثریا خبر داد.

به گزارش ایلنا،  فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی که به منظور شرکت در دومین نشست بین المللی اتصال ریلی چین به اروپا، به چین سفر کرده است، در حاشیه فروم ریلی چین-اروپا، به خبرنگاران گفت: باتوجه به جایگاه ژئوپلیتیک و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه به طور قطع در این فروم گزارش هایی که ارائه و ملاقات هایی که انجام می شود اثرگذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به چشمه باری که در چین وجود دارد ایران می تواند دروازه ورود به اروپا باشد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در همین زمینه مذاکرات اولیه برای راه اندازی قطار برقی در مسیر سرخص به چشمه ثریا نیز انجام شده است. 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حاشیه این اجلاس نشست‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین بازدیدهایی از ظرفیت‌های ریلی کشور چین انجام خواهد شد افزود: موضوع مهم این است که ساختار ریلی در بسیاری از کشورها باعث توسعه‌ آنها شده و در کشور ما هم با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد هم در مسیر شمال به جنوب و هم مسیر ترانزیتی شرق به غرب قطعا توسعه خطوط ریلی می‌تواند باعث پیشرفت و توسعه کشور شود.

صادق گفت: به جز مسیر و ریل، ناوگان هم در این حوزه بسیار اهمیت دارد و ما کسری‌های زیادی در حوزه ناوگان به ویژه در لوکوموتیو داریم که باید آن را رفع کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در پایان ابراز امیدواری کرد، بعد از این سفر و با توجه به بازدیدها و صحبت‌هایی که هم در حوزه ساخت خطوط ریلی و هم در حوزه تامین ناوگان انجام خواهد شد بتوان قدم‌های موثری در جهت تنظیم ساختار ریلی کشور برداشت.

دومین نشست اتصال ریلی چین به اروپا روز سه شنبه با حضور مقاماتی از کشورهای این مسیر و همچنین شرکت‌ها و فعالان حوزه ریلی در شهر شیان در مرکز استان شانشی چین برگزار خواهد شد.

در این سفر، معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و دو تن از اعضاء کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی وزیر راه و شهرسازی را همراهی می‌کنند.

 

