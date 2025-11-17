افزایش ۱.۵ میلیارد مترمکعبی برداشت گاز از پارس جنوبی
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: با کاهش زمان تعمیرات اساسی سکوهای فراساحلی پارس جنوبی نسبت به پارسال، حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز غنی بیشتر از این میدان مشترک برداشت شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی اظهار کرد: با برنامهریزی دقیق معاونت عملیات و پشتیبانی و تلاش شبانهروزی کارکنان و پشتیبانی مؤثر مدیریتهای ستادی، عملیات تعمیرات اساسی سکوهای دریایی پارس جنوبی امسال با اجرای بیش از ۱۵ هزار دستور کار و صرف حدود ۱۶۰ هزار نفرساعت کار با موفقیت به انجام رسید.
وی اعلام کرد: برداشت ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز غنی بیشتر، از نظر ارزش انرژی، معادل تولید ۹ میلیون بشکه نفت است.
بر اساس این گزارش، تعمیرات اساسی ۳۵ سکوی گازی پارس جنوبی از اوایل اردیبهشت امسال آغاز شد و در مدتزمان ۱۷۶ روز با موفقیت به پایان رسید. این کاهش بازه زمانی نسبت به پارسال که دوره تعمیرات اساسی ۳۳ سکوی فراساحلی ۲۰۷ روز به طول انجامیده بود، سبب بازدهی و ارزشآفرینی اقتصادی قابلتوجهی شده است.