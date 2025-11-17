افزایش ۱.۵ میلیارد مترمکعبی برداشت گاز از پارس جنوبی

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق معاونت عملیات و پشتیبانی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان و پشتیبانی مؤثر مدیریت‌های ستادی، عملیات تعمیرات اساسی سکوهای دریایی پارس جنوبی امسال با اجرای بیش از ۱۵ هزار دستور کار و صرف حدود ۱۶۰ هزار نفرساعت کار با موفقیت به انجام رسید.

وی اعلام کرد: برداشت ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز غنی بیشتر، از نظر ارزش انرژی، معادل تولید ۹ میلیون بشکه نفت است.

بر اساس این گزارش، تعمیرات اساسی ۳۵ سکوی گازی پارس جنوبی از اوایل اردیبهشت‌ امسال آغاز شد و در مدت‌زمان ۱۷۶ روز با موفقیت به پایان رسید. این کاهش بازه زمانی نسبت به پارسال که دوره تعمیرات اساسی ۳۳ سکوی فراساحلی ۲۰۷ روز به طول انجامیده بود، سبب بازدهی و ارزش‌آفرینی اقتصادی قابل‌توجهی شده است.

