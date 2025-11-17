خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی «مرتضی فولادی» را به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران در حکم حمید بورد آمده است:

«نظر به تعهد، تخصص و توانمندی‌های ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب می‌شوید. اهم وظایف و مسئولیت‌های جنابعالی عبارتند از:

ـ برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای لازم به‌منظور افزایش راندمان حفاری و کاهش زمان‌های انتظار

ـ اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد

ـ بهره‌گیری از مدیران و متخصصان جوان برای ارتقاء شاخص‌های عملکردی شرکت

ـ بکارگیری روش‌های نوین مدیریت برای بهبود فرآیندها چابک‌سازی شرکت و کاهش قیمت تمام‌شده پروژه‌ها

ـ تعامل هر چه بیشتر با شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران به‌منظور بهبود اجرای پروژه‌های حفاری

ـ بررسی و ارائه راهکارهای مناسب برای پیاده‌سازی مبانی حاکمیت شرکتی به‌منظور تدوین و تبیین راهبردهای مدیریتی در شرکت

ـ استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌خصوص دانشگاه‌ها به‌منظور بکارگیری روش‌های نوین حفاری

ـ حمایت از ساخت داخل و ارتقای هر چه بیشتر بومی‌سازی در صنعت حفاری کشور

ـ ضرورت توجه به اچ‌اس‌ئی در راستای دستورعمل‌های مدون و الزامات پدافند غیرعامل به‌ویژه ارتقای هر چه بیشتر ضریب ایمنی دستگاه‌های حفاری با مد نظر قراردادن استانداردهای جهانی مربوطه

ـ تدوین و پیشنهاد راهبردهای مورد نیاز در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری مدیران و کارکنان ارزشمند آن شرکت، در انجام مأموریت‌های محوله موفق و مؤید باشید.»

