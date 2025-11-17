مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران در حکم حمید بورد آمده است:

«نظر به تعهد، تخصص و توانمندی‌های ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب می‌شوید. اهم وظایف و مسئولیت‌های جنابعالی عبارتند از:

ـ برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای لازم به‌منظور افزایش راندمان حفاری و کاهش زمان‌های انتظار

ـ اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد

ـ بهره‌گیری از مدیران و متخصصان جوان برای ارتقاء شاخص‌های عملکردی شرکت

ـ بکارگیری روش‌های نوین مدیریت برای بهبود فرآیندها چابک‌سازی شرکت و کاهش قیمت تمام‌شده پروژه‌ها

ـ تعامل هر چه بیشتر با شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران به‌منظور بهبود اجرای پروژه‌های حفاری

ـ بررسی و ارائه راهکارهای مناسب برای پیاده‌سازی مبانی حاکمیت شرکتی به‌منظور تدوین و تبیین راهبردهای مدیریتی در شرکت

ـ استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌خصوص دانشگاه‌ها به‌منظور بکارگیری روش‌های نوین حفاری

ـ حمایت از ساخت داخل و ارتقای هر چه بیشتر بومی‌سازی در صنعت حفاری کشور

ـ ضرورت توجه به اچ‌اس‌ئی در راستای دستورعمل‌های مدون و الزامات پدافند غیرعامل به‌ویژه ارتقای هر چه بیشتر ضریب ایمنی دستگاه‌های حفاری با مد نظر قراردادن استانداردهای جهانی مربوطه

ـ تدوین و پیشنهاد راهبردهای مورد نیاز در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری مدیران و کارکنان ارزشمند آن شرکت، در انجام مأموریت‌های محوله موفق و مؤید باشید.»

