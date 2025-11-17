خبرگزاری کار ایران
بهره‌برداری از ۲۰۰ نیروگاه خورشیدی در ادارات تهران

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به بهره‌برداری از ۲۰۰ نیروگاه خورشیدی در ادارات شهر تهران گفت: روند استفاده از انرژی خورشیدی در پایتخت با سرعت رو به گسترش است و مشارکت سازمان‌ها و شهروندان در نصب سامانه‌های پشت‌بامی می‌تواند نقش مهمی در کاهش بار شبکه در روزهای گرم سال داشته باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان گفت: محور اصلی اقدامات، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت هوشمند مصرف است.

مدیرعامل برق پایتخت همچنین از توسعه طرح کنتورهای هوشمند خبر داد و گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار کنتور هوشمند نسل سوم در تهران نصب شده و این رقم تا یک میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت. این کنتورها امکان پایش لحظه‌ای مصرف و مدیریت دقیق بار را فراهم می‌کنند.

ناظریان تاکید کرد که با برنامه‌ریزی، ارتقای هوشمندسازی شبکه، توسعه انرژی‌های پاک و همراهی مردم تهران بتوانیم تابستان آینده را با پایداری شبکه پشت سر بگذاریم.

