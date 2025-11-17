به گزارش ایلنا به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان گفت: محور اصلی اقدامات، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت هوشمند مصرف است.

مدیرعامل برق پایتخت همچنین از توسعه طرح کنتورهای هوشمند خبر داد و گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار کنتور هوشمند نسل سوم در تهران نصب شده و این رقم تا یک میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت. این کنتورها امکان پایش لحظه‌ای مصرف و مدیریت دقیق بار را فراهم می‌کنند.

ناظریان تاکید کرد که با برنامه‌ریزی، ارتقای هوشمندسازی شبکه، توسعه انرژی‌های پاک و همراهی مردم تهران بتوانیم تابستان آینده را با پایداری شبکه پشت سر بگذاریم.

انتهای پیام/