به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حکم حمید بورد به شرح زیر است:

«نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب منصوب می‌شوید. با توجه به اهمیت و نقش آن شرکت در تأمین بخش عمده اصلی نفت و گاز کشور و فرآورده‌های مربوطه، ضرورت دارد تمام تلاش خود را در انجام وظایف و مأموریت‌های محوله، توسعه و راهبری شرکت وفق اساسنامه، برنامه مصوب سالیانه و پنج ساله با لحاظ نمودن اولویت‌های ذیل بکار گیرید و بصورت مستمر به اینجانب گزارش نمائید:

ـ ارتقای توان توسعه‌ای و عملیاتی شرکت و هدایت و نظارت حرفه‌ای بر عملکرد شرکت‌های تابع

ـ جبران افت ظرفیت تولید نفت با اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار و نیمه‌تمام توسعه و نگهداشت تولید

ـ اجرای مجدانه طرح‌های مصوب ازدیاد برداشت و تزریق گاز به‌منظور صیانت از مخازن

ـ اجرای به موقع طرح‌های نوسازی و تعمیرات بهینه تأسیسات و تجهیزات ثابت و دوار

ـ بهبود و سالم‌سازی فرآیندهای امور جاری و تصمیم‌گیری سریع و شفاف برای تحقق صحیح و به موقع مأموریت‌های محوله

ـ جذب و بکارگیری نیروهای مؤمن، شایسته و با استعداد و استفاده از مدیران انقلابی توانمند، متخصص و فساد ستیز

ـ تقویت توانمندی‌های تخصصی، مدیریتی، مهارتی و ارتقای اخلاق حرفه‌ای در همه سطوح سازمان

ـ اولویت‌بندی طرح‌های توسعه‌ای با نگاه افزایش تولید در کل حوزه فعالیت آن شرکت

ـ حمایت ویژه از ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و تجاری‌سازی فناوری توسط سازندگان ایرانی و شرکت‌های دانش‌بنیان

ـ فرهنگ‌سازی و ارتقای استانداردهای کیفیت، ایمنی، حفظ سلامت و بهداشت کارکنان و حفاظت از محیط زیست

ـ ارتقاء سطح گزارش‌گیری و گزارش‌دهی

امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری مدیران و کارکنان ارزشمند آن شرکت در انجام مأموریت‌های محوله موفق و مؤید باشید.»

