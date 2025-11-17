مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منصوب شد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی «رامین حاتمی» را بهعنوان مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حکم حمید بورد به شرح زیر است:
«نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم بهعنوان مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منصوب میشوید. با توجه به اهمیت و نقش آن شرکت در تأمین بخش عمده اصلی نفت و گاز کشور و فرآوردههای مربوطه، ضرورت دارد تمام تلاش خود را در انجام وظایف و مأموریتهای محوله، توسعه و راهبری شرکت وفق اساسنامه، برنامه مصوب سالیانه و پنج ساله با لحاظ نمودن اولویتهای ذیل بکار گیرید و بصورت مستمر به اینجانب گزارش نمائید:
ـ ارتقای توان توسعهای و عملیاتی شرکت و هدایت و نظارت حرفهای بر عملکرد شرکتهای تابع
ـ جبران افت ظرفیت تولید نفت با اجرای طرحها و پروژههای اولویتدار و نیمهتمام توسعه و نگهداشت تولید
ـ اجرای مجدانه طرحهای مصوب ازدیاد برداشت و تزریق گاز بهمنظور صیانت از مخازن
ـ اجرای به موقع طرحهای نوسازی و تعمیرات بهینه تأسیسات و تجهیزات ثابت و دوار
ـ بهبود و سالمسازی فرآیندهای امور جاری و تصمیمگیری سریع و شفاف برای تحقق صحیح و به موقع مأموریتهای محوله
ـ جذب و بکارگیری نیروهای مؤمن، شایسته و با استعداد و استفاده از مدیران انقلابی توانمند، متخصص و فساد ستیز
ـ تقویت توانمندیهای تخصصی، مدیریتی، مهارتی و ارتقای اخلاق حرفهای در همه سطوح سازمان
ـ اولویتبندی طرحهای توسعهای با نگاه افزایش تولید در کل حوزه فعالیت آن شرکت
ـ حمایت ویژه از ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و تجاریسازی فناوری توسط سازندگان ایرانی و شرکتهای دانشبنیان
ـ فرهنگسازی و ارتقای استانداردهای کیفیت، ایمنی، حفظ سلامت و بهداشت کارکنان و حفاظت از محیط زیست
ـ ارتقاء سطح گزارشگیری و گزارشدهی
امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری مدیران و کارکنان ارزشمند آن شرکت در انجام مأموریتهای محوله موفق و مؤید باشید.»