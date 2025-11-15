خبرگزاری کار ایران
قاچاق ۶ تا هفت هزار تراکتور ایرانی به خارج از کشور

قاچاق ۶ تا هفت هزار تراکتور ایرانی به خارج از کشور
کد خبر : 1714459
لینک کوتاه کپی شد.

دستیار سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد: سالانه ۶ تا هفت هزار تراکتور ایرانی به خارج از کشور قاچاق می‌شود.

به گزارش ایلنا، فرزاد پیلتن گفت: این مورد به علت ضرباتی که بر اقتصاد کشور و ارزآوری می‌زند باعث تأسف هست و از طرفی تراکتور‌های ایرانی به دلیل کیفیت و قیمت چنان جذابیتی برای مشتریان خارجی دارند که به‌انحاءمختلف در صدد دستیابی به این محصول هستند.

وی اظهار کرد: اکنون در جریان وجود چنین معضلی قرار گرفته بنابراین تلاش خواهد کرد تا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان توسعه تجارت و با برنامه‌ریزی و همکاری نهاد‌های مربوطه بتواند زمینه توسعه و تسهیل صادرات تراکتور از مبادی رسمی کشور را فراهم کند. معضل قاچاق نهاد‌ها و سیستم‌های نظارتی مربوط به خود را دارد که باید بخش‌های نظامی و انتظامی این دستگاه‌ها نیز درباره قاچاق تراکتور فعال‌تر شود تا بتوانیم از این مشکل اساسی جلوگیری کنیم.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران هم گفت: با توجه‌ به عنوان قاچاق که معنی و مفهوم آن کاملاً مشخص است نمی‌توان آمار دقیقی از قاچاق تراکتور داد، اما با بررسی بازار‌های هدف داخلی و خارجی اخیراً متوجه شدیم که سالانه بین ۶ تا هفت  هزار دستگاه از تولیدات تراکتورسازی از مبادی غیررسمی کشور خارج می‌شود.

مصطفی وحیدزاده اضافه کرد: تراکتورسازی به علت حمایت از کشاورزان داخلی تولید و عرضه تراکتور با کمترین حاشیه سود و پایین‌ترین قیمت به این عزیزان را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است و برخلاف سایر اقلام و رویه‌های صادراتی کشور، قیمت عرضه این محصول صنعتی در داخلی و خارجی از کشور حتی بیش از دوبرابر تفاوت دارد.

وی ادامه داد: به طور مثال تراکتوری که به کشاورز داخلی به قیمت ۱۰ هزار دلار عرضه می‌شود همین تراکتور در بازار‌های هدف صادرات بیش از ۲۰ هزار دلار قیمت دارد و همین مورد دلالانی را وارد این بازار با حاشیه سود فراوان کرده که در واقع حق‌وحقوق کشاورز ایرانی و امنیت غذایی کشور را نشانه رفته است.

وحیدزاده ضمن یادآوری اثرات جبران‌ناپذیری که این اتفاق نامبارک بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند عنوان کرد: این موضوع علاوه بر ضربه‌زدن به موضوع صادرات و ارزآوری کشور در حقیقت سیستم اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد.

طاهر روحی  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این‌ رابطه گفت: در استان تلاش می‌شود با انجام صادرات از طریق مبادی رسمی ارز حاصل را برای نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنیم.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
