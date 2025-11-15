انتصاب جدید در وزارت نفت

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در حکم محسن پاک‌نژاد آمده است:

«نظر به سوابق، تخصص و تعهد سرکارعالی و بر اساس ماده ۲ شیوه‌نامه شماره ۷۲۵-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲، به موجب این حکم به‌عنوان «عضو کارگروه مشورتی تشخیص عدم مغایرت مصوبات هیئت‌ مدیره چهار شرکت اصلی و هیئت‌ رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با قوانین، مقررات، سیاست‌ها و راهبردهای وزارت نفت» منصوب می‌شوید.

از خداوند متعال برای سرکار عالی در انجام وظایف محوله، توفیق و سربلندی مسئلت دارم.»

