انتصاب جدید در وزارت نفت

وزیر نفت در حکمی «فائزه دانشور» را به‌عنوان «عضو کارگروه مشورتی تشخیص عدم مغایرت مصوبات هیئت‌ مدیره چهار شرکت اصلی و هیئت‌ رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با قوانین، مقررات، سیاست‌ها و راهبردهای وزارت نفت» منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در حکم محسن پاک‌نژاد آمده است:

«نظر به سوابق، تخصص و تعهد سرکارعالی و بر اساس ماده ۲ شیوه‌نامه شماره ۷۲۵-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲، به موجب این حکم به‌عنوان «عضو کارگروه مشورتی تشخیص عدم مغایرت مصوبات هیئت‌ مدیره چهار شرکت اصلی و هیئت‌ رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با قوانین، مقررات، سیاست‌ها و راهبردهای وزارت نفت» منصوب می‌شوید.

از خداوند متعال برای سرکار عالی در انجام وظایف محوله، توفیق و سربلندی مسئلت دارم.»

