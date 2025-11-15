به گزارش ایلنا، داریوش سالم پور، مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک به تشریح وضعیت تولید، ذخیره‌سازی و برنامه‌های اصلاحی باغات سیب، در سال جاری، پرداخت و گفت: تولید امسال، به‌دلیل خسارات ناشی از سرمای بهاره، تگرگ و خشکسالی حدود ۷ تا ۸ درصد کاهش یافته، اما با وجود این کاهش، کمبودی در تأمین نیاز داخلی و صادرات وجود نخواهد داشت.

وی افزود: امسال متاسفانه بیش از ۵۰ هزار هکتار از باغات سیب در کشور به دلیل سرمای دیررس بهاره، خسارت تگرگ در بعضی مناطق و محدودیت های ناشی از خشکسالی آسیب دیده و این خسارات موجب کاهش حدود ۵۵۰ هزار تنی تولید محصول سیب شده، لذا میزان تولید سیب نسبت به سال گذشته کاهشی بوده ولی در حالت کلی تولید امسال در محدوده رنج تولید چند سال اخیر می باشد و کمبود معنی داری از نظر تأمین نیاز مصرف داخلی و نیاز صنایع فرآوری و صادرات نخواهیم داشت.

سالم پور با بیان اینکه پیش بینی اولیه تولید سیب در کشور حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده است، گفت: به دلیل برخی محدودیت های جوی، نظیر سرمای دیررس بهاره، تگرگ و خسارت خشکسالی حدود ۵۵۰ هزار تن از تولید سال جاری کم شده و به همین دلیل تولید امسال حدود ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تن برآورد می‌گردد که نسبت به سال گذشته تقریباً ۷ تا ۸ درصد کاهش یافته است.

سالم پور گفت: متوسط عملکرد سیب در کشور حدود ۱۸ تن در هکتار می‌باشد که این عدد در استان‌های مختلف متفاوت است. عوامل بسیار زیادی بر عملکرد باغات سیب تاثیر گذار است که می‌توان به: نوع باغ یعنی باغ درجه یک باشد یا درجه دو، نوع مدیریت باغ، نوع رقم و شیوه کاشت، شرایط اقلیمی و حوادث غیر مترقبه اقلیمی نظیر؛ سرمای دیررس بهاره، بارش تگرگ، شرایط مساعد گرده افشانی و همچنین مدیریت خوب باغ توسط باغدار شامل آبیاری به موقع و کافی، تغذیه اصولی و فنی، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، هرس مناسب و بسیاری فاکتورهای دیگر بستگی دارد.

مدیرکل دفتر امورمیوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، فارس، تهران، اصفهان و خراسان رضوی، بیشترین سهم تولید سیب، در کشور را دارند.

سالم پور، در خصوص ذخیره سازی سیب در سردخانه ها گفت: این امر از شروع فصل برداشت سیب پاییزه، یعنی از اواسط شهریور ماه تا اواسط آبان ماه، شروع می شود و تا تقریباً اواسط آذر ماه، ادامه دارد و تاکنون بیش از 1 میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیب در سردخانه و انبارهای فنی استان‌ها ذخیره شده است و کماکان، ادامه دارد.

سالم پور گفت: تغییرات اقلیمی حادث شده در سطح کشور از قبیل سرماهای دیررس بهاره، سرمای زودرس پاییزه، گرمای بسیار زیاد طی فصل رشد، بارندگی‌های بی موقع یا شدید در زمان گلدهی و گرده افشانی، بارش‌های تگرگ، کاهش کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی اثرات نامناسب بسیار زیادی بر باغات سیب داشته است و نیاز به مدیریت های فنی خاصی هست.

در پایان، مدیرکل دفتر امورمیوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اظهار نمود: از محل اعتبارات یارانه نهال و همچنین تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری متقاضیان اصلاح و احیای باغات درجه ۲ و همچنین حذف و جایگزینی باغات درجه ۳ به منظور انجام عملیات سرشاخه کاری با استفاده از ارقام تجاری پرمحصول و روز دنیا، استفاده از نهال‌های پایه رویشی و همچنین نهال‌های لیبل آبی و تغذیه باغات مورد حمایت قرار می‌گیرند، کما اینکه امسال نیز از محل اعتبارات یارانه نهال، بخشی از اعتبار به خرید ارقام اصلاح شده جدید، اختصاص داده شده است.

