مدیرعامل بانک کشاورزی در جمع رؤسای شعب استان مرکزی:

حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری پلتفرمی ضرورت امروز است

حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری پلتفرمی ضرورت امروز است
مدیرعامل بانک کشاورزی، در همایش رؤسای شعب این بانک در استان مرکزی با تأکید بر تشدید رقابت در نظام بانکی و ظهور فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی، گفت: دوران بانکداری سنتی گذشته است. امروز دیگر نمی‌توان منتظر مراجعه مشتری ماند؛ بلکه باید فعالانه به سمت مشتری رفت و متناسب با نیازهای جدید او، خدماتی نظیر مشاوره‌های مالی و تجاری ارائه کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا با اشاره به اینکه مدل‌های تسهیلات‌محور پاسخگوی نیازهای امروز نیست، اظهار کرد: بانکداری مدرن بر ابزارهای نو، خدمات پلتفرمی و فروش زنجیره‌ای استوار است و بانک کشاورزی نیز باید در این مسیر حرکت کند.

وی وضعیت شاخص‌های عملکردی بانک را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اضافه‌برداشت بانک از بانک مرکزی به صفر رسیده و ریسک اعتباری نیز کاهش یافته است. با این حال برای افزایش سهم بازار، نیازمند مذاکره حرفه‌ای و هوشمندانه هستیم.

مدیرعامل بانک کشاورزی تقسیم‌بندی درست مشتریان، شناخت دقیق نیازهای آنان و ارتقای مهارت فروش کارکنان را از الزامات موفقیت برشمرد و افزود: در دنیا بانک‌ها ابتدا اعتماد می‌فروشند و سپس محصول. مهارت فروش و ایجاد اعتماد، نقطه تمایز بانک‌های موفق است.

متقی‌نیا همچنین ایجاد ساختار منعطف منابع انسانی را با توجه به شرایط متغیر محیطی ضروری دانست و گفت: این تغییرات از سطح مدیریت استان‌ها آغاز شده و در ادامه در شعب نیز اجرا خواهد شد. تعهد بالای کارکنان بانک کشاورزی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی ماست.

مدیرعامل بانک کشاورزی نقش رئیس شعبه را «مدیرعامل یک واحد کوچک» توصیف کرد و افزود: مسیر ارتقای شغلی رؤسای شعب باید باز و شفاف باشد؛ همان‌گونه که خود من مسیر مدیریتم را از شعب آغاز کرده‌ام.

در بخش پایانی این همایش، پروژه نیروگاه خورشیدی ۸۰ کیلوواتی در شهر خنداب نیز به‌صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شد.

همچنین طاهری، مدیر شعب بانک کشاورزی در استان مرکزی، از بهبود شاخص‌های عملکردی این استان و ارتقای یک‌رتبه‌ای سهم از بازار خبر داد.

