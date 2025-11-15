حرکت زیرساخت ارتباطی کشور از سیم مسی به فیبر نوری در سایه وفاق

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین اختتامیه نخستین جشنواره روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با حضور الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور امروز، شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، گفت: جنس کار روابط عمومی ها بسیار دشوار است. زمانی اقدامات روابط عمومی دیده می‌شود که نقصانی در بخش‌های دیگر مجموعه کار ایجاد شود.

وی ادامه داد: استفاده از بازخورد مردم و فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، مسیر آینده روابط عمومی را شکل می‌دهد و وفاق میان ذینفعان را تقویت می‌کند.

وزیر ارتباطات گفت: کار همکاران ما در حوزه ارتباطات اغلب دیده نمی‌شود و معمولاً تنها زمانی که اختلال یا قطعی رخ می‌دهد، حضور آن‌ها ملموس می‌شود. این باعث شده است که فعالیت‌های فنی، با وجود اهمیت بالا، کمتر دیده شوند.

هاشمی با اشاره به تلاش برای گرد هم آوردن روابط عمومی‌های دستگاه‌های مختلف زیر یک چتر واحد گفت:‌ این مسیر ادامه‌دار است و امیدواریم در برنامه‌های پیش‌رو دامنه شمول این چتر گسترده‌تر شود و همه ذینفعان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شوند. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این مسیر، نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.

وی همچنین حرکت زیرساخت ارتباطی کشور از سیم مسی به فیبر نوری را نمونه‌ای از اقدام جسورانه دولت چهارم دانست و افزود: این نقطه عطف در تاریخ ارتباطات کشور، در سایه وفاق شکل گرفته و پتانسیل‌های بسیاری برای خدمت به مردم ایجاد می‌کند. هنر ما و همکارانمان این است که از این ظرفیت‌ها به بهترین نحو بهره ببریم.

وزیر ارتباطات با تأکید بر نسبت فناوری‌های نوین و روابط عمومی، گفت: روابط عمومی باید تحلیل‌ها و اخبار خود را منطبق بر واقعیت و در زندگی مردم ملموس ارائه کند. فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، می‌توانند در این مسیر بسیار راهگشا باشند.

هاشمی افزود: در جلسات شورای معاونین وزارت ارتباطات، همواره از زاویه دید مردم به عملکردها نگاه می‌شود: این رویکرد دو کارکرد مهم دارد؛ نخست تقویت نقاط قوت و دوم اصلاح حوزه‌هایی که نیاز به بهبود دارند. اگر در جایی کاستی وجود داشته باشد، بهترین رویکرد عذرخواهی صادقانه از مردم است، که موجب اعتمادسازی می‌شود.

هاشمی در پایان سخنان خود بر سه محور کلیدی برای آینده مسیر روابط عمومی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین به منظور ایجاد شاخص‌های روشن و قابل فهم برای مردم، دریافت و تحلیل بازخوردهای مردمی و ارائه گزارش‌های تحلیلی دقیق به مدیران با استفاده از زیرساخت‌های فنی و همچنین برجسته‌سازی روایت‌های تاریخی، از جمله تاب‌آوری در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تا تجربه‌های ارزشمند و نقش مردم در شرایط ویژه حفظ شود. وی افزود: این مسیر تازه آغاز شده و با استمرار تلاش همکاران روابط عمومی و استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین، اهداف پیش‌بینی شده محقق خواهد شد.

