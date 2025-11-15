به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه (۲۲ آبان) اعلام کرد که بازار جهانی نفت در سال آینده میلادی با لغو کاهش عرضه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) و دیگر رقبا و کاهش رشد تقاضا، با مازاد عرضه روزانه ۴ میلیون و ۹۰ هزار بشکه روبه‌رو خواهد شد؛ رقمی که معادل حدود 4 درصد از تقاضای جهانی است و بسیار بیشتر از برآوردهای دیگر تحلیلگران ارزیابی می‌شود.

این نهاد اعلام کرد که تعادل بازار جهانی نفت به‌طور فزاینده‌ای نامتوازن به نظر می‌رسد، زیرا عرضه جهانی نفت در حال پیشرفت است، در حالی که رشد تقاضای نفت طبق استانداردهای تاریخی اندک است.

هشت عضو اوپک‌پلاس از ماه آوریل امسال روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه را آغاز کرده‌اند، دیگر تولیدکنندگان از جمله آمریکا و برزیل هم عرضه خود را افزایش داده‌اند که نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه در بازار و فشار بر قیمت‌ها را تشدید کرده است.

پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، قیمت نفت روز چهارشنبه (۲۱ آبان) به حدود ۶۳ دلار برای هر بشکه رسید و بخشی از کاهش دو درصدی جلسه معاملاتی پیشین (سه‌شنبه، ۲۰ آبان) را جبران کرد.

اوپک هم چشم‌انداز خود برای سال ۲۰۲۶ را از کمبود قابل توجه به مازاد عرضه اندک تغییر داد.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ حدود روزانه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه و در سال آینده ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت، به‌طوری‌ که هر ماه حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز به عرضه اضافه می‌شود.

این نهاد انتظار دارد تقاضای نفت در سال آینده میلادی روزانه ۷۷۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد که ۷۰ هزار بشکه در روز بیشتر از برآورد ماه گذشته است و دلیل آن افزایش نیاز مجتمع‌های پتروشیمی به خوراک اعلام شده است.

بر اساس گزارش رویترز، چشم‌انداز کوتاه‌مدت در گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی با چشم‌انداز سالانه این نهاد که چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد و پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی نفت و گاز تا سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت، در تضاد است.

اوپک طبق محاسبات منتشرشده در گزارش ماهانه بازار نفت خود، مازاد عرضه را تنها روزانه ۲۰ هزار بشکه پیش‌بینی کرده است؛ هرچند این تغییر نیز نشان‌دهنده عقب‌نشینی از پیش‌بینی کمبود قابل‌توجه پیشین است.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که عرضه جهانی نفت در ماه اکتبر روزانه ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بیشتر از ابتدای سال جاری بوده است که این افزایش به‌طور مساوی میان تولیدکنندگان اوپک‌پلاس و کشورهای خارج از ائتلاف اوپک‌پلاس تقسیم شده است.

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین تولیدکننده اوپک، یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز از این افزایش تولید را به خود اختصاص داده، در حالی که روسیه در بحبوحه تحریم‌ها و حمله‌های پهپادی اوکراین تنها ۱۲۰ هزار بشکه در روز به تولید خود افزوده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که صادرات نفت روسیه با وجود دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های روسنفت و لوک اویل، تا حد زیادی بدون تغییر ادامه یافته است.

هم‌زمان، شرکت‌های تازه‌تأسیس راس اکسپورت (RusExport)، موراکسپورت (MorExport) و ان‌ان‌کی (NNK) که از ماه مه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، در ماه اکتبر حدود یک میلیون بشکه در روز نفت خام و سوخت روسیه را خریداری کرده‌اند.

آژانس بین‌المللی انرژی همچنین به افزایش شدید ذخیره‌سازی جهانی نفت اشاره کرد که در ماه سپتامبر به بالاترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۲۱ رسید و کمی کمتر از ۸ میلیارد بشکه بود. این افزایش بیشتر ناشی از رشد ذخیره‌سازی شناور نفت بوده است که در ماه سپتامبر ۸۰ میلیون بشکه افزایش یافت.

داده‌های اولیه ماه اکتبر نیز نشان‌دهنده افزایش بیشتر ذخیره‌سازی‌های جهانی نفت خام ناشی از رشد ذخیره‌سازی نفت در دریا ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام/