رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در نخستین جشنواره روابط عمومیهای وزارت ارتباطات:
کشتی وفاق به گِل ننشسته است/ دایره وفاق به اندازه ایران است
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: برخی میگویند کشتی وفاق به گِل نشسته است، خیر! کشتی وفاق به گِل ننشسته است. دایره وفاق در یک دایره وسیع به اندازه کل مردم قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت امروز شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ در نخستین جشنواره روابط عمومیهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: ما بار سنگینی به دوش داریم. دولت چهاردهم در یک تهاجم همهجانبه قرار دارد، هم از خارج و هم از داخل و هم از دشمنان و هم از دوستان.
وی با بیان اینکه این تهاجم خیلی سنگین است، افزود: تلاشهای زیادی از روز اول دولت چهاردهم آغاز شد که دولت را ناکارآمد نشان بدهند و بیدولتی و بیتصمیمی را تبلیغ کنند. این جریان از شبکههای خارج استارت اولیه زده میشود تا به دوستان منتقد ناانصافی برسد که در داخل هستند. این افراد هم به این تهاجم دامن میزنند.
حضرتی ادامه داد: در عین حال کشور در شرایطی قرار دارد که این شرایط، ویژه است.
به گفته وی، برخی میگویند کشتی وفاق به گِل نشسته است، خیر! کشتی وفاق به گِل ننشسته است. دایره وفاق در یک دایره وسیع به اندازه کل مردم قرار دارد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: این وفاق، گسل قومیتی، جنسیتی، نسلی، استانها و حاشیهنشینی را در بر گرفته و نتیجه داده است.
حضرتی ادامه داد: لازمه حل مسائل پیچیده و غامض کشوری این است که حتماً باید یک جریان هماهنگی و همدلی بین دولت با مردم به صورت عام شکل بگیرد.
وی افزود: رئیس جمهور وفاق را به عنوان یک تفکر و یک اندیشه بر اساس ضرورت امروز جامعه ایران انتخاب کرد. این روزها تعدادی میگویند وفاق آقای پزشکیان با شکست مواجه شد و کشتی وفاق به گل نشسته و استدلال هم این است.
وی افزود: آقای پزشکیان از ابتدا نخواست تماشاگر باشد؛ از همان ابتدا به میدان آمد و مسائل راکد را دوباره پیگیری کرد. وفاق را با توجه به ضرورت جامعه، بهعنوان یک اندیشه انتخاب کردیم. میگویند کشتی وفاق به گل نشسته است، اما دایره وفاق بسیار وسیع و به اندازه ملت ایران است.
وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که برای جوان اهوازی رخ داد، ظرفیت آن را داشت که به موضوعی مشابه پرونده مرحومه مهسا امینی تبدیل شود، اما با تدبیر دولت و دلجویی از خانواده مرحوم بالدی، این موضوع مدیریت شد.